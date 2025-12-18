Con polémica, el oficialismo logró aprobar en general el Presupuesto en Diputados

Pasada la medianoche, tras casi diez horas de sesión en la Cámara de Diputados, se aprobó en general el proyecto de ley de Presupuesto 2026 y ya se vota capítulo por capítulo.

Con 132 votos afirmativos, 97 negativos y 19 abstenciones, obtiene media sanción el Presupuesto General de la Administración Nacional para el 2026.

La Libertad Avanza consiguió sumar a sus aliados del PRO, la UCR, Innovación Federal y otras fuerzas minoritarias vinculadas a distintas provincias. En tanto, Unión por la Patria y el Frente de Izquierda votaron en contra, mientras que Provincias Unidas se abstuvo.

El proyecto incorporó, a pedido del PRO, el cumplimiento de los actos procesales dispuestos por la Corte Suprema sobre el reclamo por la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires, y también la transferencia de recursos el supremo tribunal al Consejo de la Magistratura por 21.347 millones de pesos.

La controversia se desencadenó porque el oficialismo incorporó esas dos cuestiones en el capítulo 11, para condicionar a distintas fuerzas políticas a acompañar todo un paquete que también incluye la derogación de las leyes de emergencia en Discapacidad y financiamiento universitario, y también la restricción del régimen de zona fría.

“Es una extorsión”, acusó el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro. El jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, explicó el mecanismo utilizado por el oficialismo para blindar el artículo 75, y lo catalogó como una “perversidad”. Y agregó: "Para seguir blindando el artículo 75 siguen metiendo cosas en el capítulo 11 para que el resto no se pueda despegar del artículo 75".