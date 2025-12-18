18 de diciembre de 2025 - 00:30

Con polémica, el oficialismo logró aprobar en general el Presupuesto en Diputados

Pasada la medianoche, tras casi diez horas de sesión en la Cámara de Diputados, se aprobó en general el proyecto de ley de Presupuesto 2026 y ya se vota capítulo por capítulo.

Con 132 votos afirmativos, 97 negativos y 19 abstenciones, obtiene media sanción el Presupuesto General de la Administración Nacional para el 2026.

Con 132 votos afirmativos, 97 negativos y 19 abstenciones, obtiene media sanción el Presupuesto General de la Administración Nacional para el 2026.

Foto:

X / @DiputadosAR
Por Sebastián Hadida
Noticias Argentinas

Tras casi diez horas de sesión en la Cámara de Diputados, el oficialismo logró aprobar en general pasada la medianoche el proyecto de ley de Presupuesto 2026, y ya se vota capítulo por capítulo. La iniciativa se aprobó con 132 votos afirmativos, 97 negativos y 17 abstenciones, y ya está en condiciones de ser girado al Senado.

Leé además

Debate en Diputados por el Presupuesto 2026.

Diputados debate el Presupuesto 2026 en una sesión clave marcada por tensiones y cruces políticos

Por Redacción Política
Imágenes de la marcha por el financiamiento universitario en Mendoza. Archivo Los Andes

Presupuesto 2026: la UNCuyo pide a los diputados que rechacen la derogación del financiamiento universitario

Por Redacción Política

La Libertad Avanza consiguió sumar a sus aliados del PRO, la UCR, Innovación Federal y otras fuerzas minoritarias vinculadas a distintas provincias. En tanto, Unión por la Patria y el Frente de Izquierda votaron en contra, mientras que Provincias Unidas se abstuvo.

El proyecto incorporó, a pedido del PRO, el cumplimiento de los actos procesales dispuestos por la Corte Suprema sobre el reclamo por la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires, y también la transferencia de recursos el supremo tribunal al Consejo de la Magistratura por 21.347 millones de pesos.

Diputados aprobó en general el Presupuesto 2026, pero continúan las negociaciones por artículos
Diputados aprobó en general el Presupuesto 2026, pero continúan las negociaciones por artículos.

Diputados aprobó en general el Presupuesto 2026, pero continúan las negociaciones por artículos.

La controversia se desencadenó porque el oficialismo incorporó esas dos cuestiones en el capítulo 11, para condicionar a distintas fuerzas políticas a acompañar todo un paquete que también incluye la derogación de las leyes de emergencia en Discapacidad y financiamiento universitario, y también la restricción del régimen de zona fría.

Es una extorsión”, acusó el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro. El jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, explicó el mecanismo utilizado por el oficialismo para blindar el artículo 75, y lo catalogó como una “perversidad”. Y agregó: "Para seguir blindando el artículo 75 siguen metiendo cosas en el capítulo 11 para que el resto no se pueda despegar del artículo 75".

También señaló que se busca condicionar a la Justicia para que “ni se le ocurra cuestionar la votación del capítulo 11 porque sino se les cae el financiamiento al Poder Judicial”. “¡Son unos chantas!”, bramó el santafesino. Le salió al cruce la diputada de La Libertad Avanza Silvana Giudici: “¡Cierren la boca cuando hablan de trampas y que se arreglan cosas entre gallos y medianoche!”.

Embed - SESIÓN EN VIVO: 17 de diciembre de 2025 - Diputados Argentina | PRESUPUESTO 2026

“Dejen de hacer terrorismo, no hay ningún riesgo ni ninguna trampa", agregó. Pablo Juliano, de Provincias Unidas, acusó al oficialismo de “recontra cagarse en la gente” y señaló que se podía fácilmente acomodar en las planillas para no perjudicar a jubilados y personas con discapacidad.

“Y te ahorrabas el problema de angustiar a la diputada Giudici. ¡Atorrantes!”, lanzó el bonaerense. Un rato antes de que estallara la polémica, en el último discurso del debate, el jefe del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, defendió la iniciativa y resaltó como principal virtud el “equilibrio fiscal”, que para el presidente Javier Milei representa “la piedra angular” de su proyecto económico.

Hace 120 años que la Argentina no tiene superávit fiscal. Por eso es importante que nosotros apoyemos este Presupuesto”, arengó el cordobés.

Al apuntar contra el kirchnerismo, acusó a los diputados de Unión por la Patria de impulsar un presupuesto que “vuelve a generar déficit”. “Este presupuesto le va a generar a los argentinos el país que siempre soñamos. Un país grande, con futuro y prosperidad”, finalizó.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Avanza el proyecto de Inocencia Fiscal 

El proyecto de Inocencia Fiscal alcanzó el dictamen y será tratado mañana en Diputados

Por Redacción Política
La Cámara de Diputados. (archivo)

Diputados citó a sesión para debatir el miércoles el Presupuesto 2026

Por Silvia Rajcher
La inflación de noviembre de 2025 fue del 2,5%, según el INDEC, aunque muchas familias cuestionan ese dato porque el impacto en sus bolsillos resulta mucho mayor.

El dato de inflación de noviembre según el Indec no refleja el gasto del presupuesto de las familias

Por Redacción Economía
El presidente de la Cámara de Diputados, el riojano Martín Menem

Martín Menem repartió los lugares para las comisiones de Diputados y crece la tensión con Provincias Unidas

Por Redacción Política