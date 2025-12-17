17 de diciembre de 2025 - 20:53

Diputados debate el Presupuesto 2026 en una sesión clave marcada por tensiones y cruces políticos

Tras superar el quórum con ayuda de aliados circunstanciales, el oficialismo avanza en Diputados con el tratamiento del Presupuesto 2026, en medio de críticas por el ajuste fiscal.

Debate en Diputados por el Presupuesto 2026.

Debate en Diputados por el Presupuesto 2026.

Foto: Agencia NA / Daniel Vides
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

La Cámara de Diputados sesiona este miércoles para debatir un temario impulsado por La Libertad Avanza (LLA) que incluye el proyecto de Presupuesto 2026, la ley de Principio de Inocencia Fiscal y la ley de Compromiso Nacional por el Equilibrio Fiscal y Monetario, con el oficialismo acercándose a la media sanción.

El Gobierno tendría el camino allanado para aprobar el Presupuesto y la ley de Inocencia Fiscal, según reportó la Agencia Noticias Argentinas. A su vez, la iniciativa vinculada a la regla fiscal enfrentaba mayores dificultades por la falta de consensos y las dudas que genera en términos jurídicos y constitucionales.

La sesión comenzó recién a las 14.27, luego de que se alcanzara el quórum mínimo de 129 diputados nacionales, tras intensas negociaciones en el recinto. Un rol clave lo jugó el diputado Nicolás Massot (Encuentro Federal – Unidos), quien pidió a sus pares de Provincias Unidas que se sentaran en sus bancas para evitar que su espacio quedara asociado a un bloqueo del debate.

“Nos sentamos para que discutamos a fondo cómo es la política económica”, justificó más tarde Massot. Los bloques de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda ingresaron al recinto una vez asegurado el quórum.

El diputado nacional Nicolás Massot
Nicolás Massot durante la sesión.

Nicolás Massot durante la sesión.

El inicio del debate estuvo atravesado por discusiones sobre el método de votación. El oficialismo logró imponer su propuesta de votar capítulo por capítulo, frente al reclamo opositor de hacerlo artículo por artículo y de manera nominal.

Como miembro informante del dictamen de mayoría, el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Alberto “Bertie” Benegas Lynch, defendió el proyecto al sostener que “es un principio moral no gastar más de lo que se tiene”. Además cuestionó el tamaño del Estado, al que calificó de “elefantiásico”. Además, afirmó que el Gobierno busca atraer inversiones a través del equilibrio fiscal y la seguridad jurídica.

Desde la oposición, la diputada Julia Strada (Unión por la Patria), miembro informante del dictamen de minoría, criticó la eliminación de la automaticidad en las actualizaciones de asignaciones familiares y la AUH, así como el fuerte recorte en obra pública. También cuestionó el aumento de las partidas de la SIDE.

Diputados discute el Presupuesto 2026
Diputados discute el Presupuesto 2026.

Diputados discute el Presupuesto 2026.

En la misma línea, Victoria Tolosa Paz advirtió que el proyecto “no trae mejoras para jubilados, educación ni salud”. La legisladora también sostuvo que el Presupuesto consolida un modelo de ajuste que “extranjeriza y primariza la economía”.

Massot, por su parte, pidió una posición equilibrada entre igualdad y libertad, y cuestionó la derogación del financiamiento universitario incluida en el proyecto. Desde la UCR, Lisandro Nieri respaldó la iniciativa oficial y valoró la incorporación de propuestas consensuadas.

Con Provincias Unidas encaminándose a la abstención, el oficialismo se aproximaba a la aprobación del Presupuesto 2026, en una sesión marcada por fuertes cruces políticos y un debate que se perfilaba extenso.

El debate en vivo:

Embed - SESIÓN EN VIVO: 17 de diciembre de 2025 - Diputados Argentina | PRESUPUESTO 2026

