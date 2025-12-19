Vivo: el Senado debate el Presupuesto 2026 con el objetivo de emitir hoy dictamen, aunque sin modificaciones

El oficialismo convocó a la Comisión de Presupuesto y Hacienda con el objetivo de emitir dictamen este viernes sobre el Presupuesto. El despacho respetará el texto aprobado en Diputados, donde el Gobierno no logró la derogación de las leyes de Universidades y Discapacidad.

El Senado de la Nación debate hoy en comisiones el proyecto de Presupuesto 2026 y la reforma del Régimen Penal Tributario, dos iniciativas clave para el Gobierno nacional, que busca tratarlas en una sesión prevista para el 26 de diciembre.

El oficialismo convocó a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por el senador libertario Ezequiel Atauche, con el objetivo de emitir dictamen este viernes sobre el Presupuesto. De acuerdo a las fuentes consultadas, el despacho respetará el texto aprobado en Diputados, donde el Gobierno no logró la derogación de las leyes de Universidades y Discapacidad, debido a que fue rechazado el capítulo 11 que contemplaba esa propuesta.

Si bien desde la Casa Rosada se había evaluado la posibilidad de reincorporar ese capítulo —que también incluía las deudas de Cammesa con las empresas eléctricas, restricciones a la ley de Zonas Frías y la coparticipación federal de la Ciudad de Buenos Aires—, finalmente el dictamen se emitirá sin modificaciones.

De este modo, el texto que se buscará aprobar en la sesión del 26 de diciembre quedaría convertido en ley. Luego, el Gobierno deberá definir qué medidas adoptará respecto de la aplicación de esas normas, que actualmente no se están instrumentando bajo el argumento de la falta de financiamiento para dichas partidas.

En paralelo, un plenario de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles, y de Ambiente y Desarrollo Sustentable emitió dictamen sobre la reforma de la Ley de Glaciares, iniciativa que será debatida el 10 de febrero, durante la segunda convocatoria a sesiones extraordinarias.