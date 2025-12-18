Reabrieron la "causa por injurias" de Milei contra Julia Mengolini: la periodista podría ir a juicio

El camarista Pablo Bertuzzi aseguró que la declaración de Mengolini “distan de formar parte de asuntos de interés público relativos a la función presidencial”.

La Cámara Federal porteña resolvió reabrir la causa por injurias que el presidente Javier Milei promovió contra la periodista Julia Mengolini, al revocar el sobreseimiento que había sido dictado en primera instancia. El tribunal consideró que los dichos cuestionados no se enmarcan dentro del interés público y habilitó que el expediente continúe su curso.

Cuando Milei era candidato a Presidente, la periodista Mengolini lanzó el exabrupto durante el programa “Duro de domar”, en C5N. “Milei es un señor que vive con 8 perros y está enamorado de su hermana”, fue la declaración. También afirmó que “todo el tiempo él mismo dice estar enamorado de su hermana”.

Embed ⚠️ VOLVIÓ el BOOMERANG a MENGOLINI



❌La kirchnerista difundió la noticia falsa en plena campaña presidencial 2023 de que Milei "estaba enamorado de su hermana"

➡️Ahora se larga a llorar en vivo porque en redes andan diciendo que tiene una relación incestuosa con su hermano pic.twitter.com/unjfu1mC1s — Tv Pública Libertaria (@Tv_Libertaria) June 28, 2025 Decisión de la Cámara Federal La decisión llevó la firma del camarista Pablo Bertuzzi, quien dejó sin efecto el fallo del juez Sebastián Casanello, que dos meses atrás había cerrado la causa al entender que las expresiones de Mengolini estaban vinculadas a asuntos de interés público y, por lo tanto, amparadas por la libertad de expresión.

Según consta en el expediente, la querella fue impulsada por Milei a raíz de declaraciones en las que la periodista sostuvo que el Presidente estaba enamorado de su hermana y habló de una supuesta relación incestuosa. Para Bertuzzi, ese tipo de manifestaciones “distan de formar parte de asuntos de interés público relativos a la función presidencial”.

Bertuzzi sostuvo: “No se discute lo valiosos que resultan los debates de este tipo, en los cuales se propone un amplio escrutinio de las aptitudes de los candidatos desde distintas facetas, pero no puede admitirse que sobre la base de esa premisa se ingrese en un ámbito de suma intimidad –aquel vinculado con la sexualidad/ genitalidad de las relaciones privadas del sujeto de que se trate- so pretexto de incentivar la discusión colectiva en pos del fortalecimiento del sistema democrático”.