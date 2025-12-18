18 de diciembre de 2025 - 16:12

La CGT advierte con paro nacional si avanzan con la Reforma Laboral: "Senadores, ojo con lo que hacen"

La central obrera amenaza con un paro nacional en caso de que la Reforma Laboral impulsada por el gobierno de Milei consiga dictamen.

Movilización multitudinaria a Plaza de Mayo en rechazo a la Reforma Laboral impulsada por el gobierno nacional. 

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

La Confederación General del Trabajo (CGT) volvió a subir el tono contra la Reforma Laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei y lanzó una advertencia directa: si el Congreso avanza con el proyecto, la central obrera activará un plan de lucha que podría terminar en un paro nacional.

La convocatoria fue anunciada el lunes por la CGT, luego de una reunión del Consejo Directivo del triunvirato integrado por Jorge Sola (Seguros), Cristian Jerónimo (Industria del Vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros).

El mensaje fue expresado por el cosecretario general de la CGT, Octavio Argüello, quien afirmó que la central sindical le dice “rotundamente no” a una reforma que calificó como “entreguista”.

Las declaraciones se dieron durante la movilización que la CGT encabezó este miércoles en Plaza de Mayo, donde el dirigente apuntó directamente contra los senadores que deben tratar la iniciativa. “Ojo con lo que hacen, porque el pueblo y la patria se los vamos a demandar”, lanzó ante los manifestantes.

Argüello sostuvo que, si no hay respuestas al reclamo sindical, la central avanzará con un plan de lucha progresivo que podría culminar en un paro nacional.

Marcha contra la Reforma Laboral

La senadora nacional por La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, sostuvo que la manifestación de la CGT “va a ser hacia la Plaza de Mayo” y afirmó que “ayer habló con sus líderes” y le dijeron que “ellos van a ir pacíficamente”.

"Si van pacíficamente, las respuestas serán pacíficas", aseguró la ex ministra de Seguridad Nacional.

Sin embargo, una serie de incidentes se registraban en la tarde de este jueves tras la finalización del acto de la CGT en la Plaza de Mayo contra la reforma laboral de Javier Milei.

Los manifestantes y los efectivos policiales se enfrentaron a empujones, lo que generó corridas en la vía pública a partir de la intención de las fuerzas de seguridad de garantizar el cumplimiento del protocolo antipiquetes.

