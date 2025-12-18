Numerosa manifestación de sindicatos y organizaciones en Mendoza contra la reforma laboral

En la tarde de este jueves se realizó una movilización convocada por la Confederación General del Trabajo ( CGT ) Regional Mendoza en contra de la reforma laboral, donde hubo una numerosa participación de organizaciones sindicales, sociales y de izquierda.

Marcha de la CGT en Mendoza contra la reforma laboral: hora y recorrido por el Centro

La concentración comenzó alrededor de las 15 en la intersección de San Martín y Peatonal, con una amplia custodia policial y en medio de una jornada calurosa durante la siesta mendocina.

Integrantes de la CGT y del gremio de Camioneros lideraron la movilización, seguidos por las columnas sindicales, con una destacada participación de los trabajadores estatales como el SUTE, Fadiunc. También participaron organizaciones estudiantiles, de jubilados y grupos ambientalistas.

Desde el kilómetro 0 las columnas de alrededor de 1.500 personas marcharon por San Martín, doblaron por calle Espejo y luego por Chile para desembocar en la Legislatura provincial pasadas las 16.

Frente a la Legislatura se ubicaron las columnas de personas que marcharon, donde también ocuparon una parte de la calzada de calle Patricias Mendocinas, aunque el lugar permanecía vallado para dejar una parte liberada para la circulación de vehículos. La manifestación se desarrolló con total normalidad y no se registraron incidentes.

Desde la central obrera remarcaron que las iniciativas en debate “no representan una modernización”, sino que constituyen “un retroceso de los derechos fundamentales constitucionalmente consagrados”.

Manifestación contra la reforma laboral Ramiro Gómez / Los Andes

Allí cantaron el himno nacional argentino y Nicolás Guillén se expresó a través de un micrófono en representación de las organizaciones sociales. “Compañeras, compañeros, nos han declarado la guerra. Tenemos enfrente un proyecto que viene por nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos, nuestros recursos naturales y nuestro tiempo libre. Que no quede ni un diente afilado de esa motosierra que tenemos que sepultar. Esto es la vida o muerte, acá no hay medias tintas. Se han declarado contra los trabajadores. Quieren que en vez de pagarlo por el 10, el 15% del producto bruto, quieren pagarlo por el 5, por el 3 y no lo vamos a permitir", expresó.

"Quieren sacar el cobre y el oro de la cordillera. No, compañero. Para eso qué necesita? El tiempo libre de los otros baratos, de forma baratos, de estilo baratos y para eso vienen por los sindicatos y sobre todo vienen por los cuerpos de delegados. Así que la patria trabajadora, la patria sublevada, esa de Perón, es la patria de todos. La vamos a ir levantando fábrica por fábrica, fábrica por fábrica, escuela por escuela, en cada lugar de trabajo vamos a levantar todo el pueblo para derribar los planes de Milei y de Cornejo", finalizó.

Manifestación contra la reforma laboral Multitudinaria manifestación en Mendoza contra la reforma laboral Ramiro Gómez / Los Andes

La manifestación se desarrolló durante alrededor de dos horas y se realizó paralelamente con la movilización de Plaza de Mayo, en Buenos Aires.

Movilización en Buenos Aires

La CGT se movilizó hoy a Plaza de Mayo contra la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei y anticipó que esa medida fue el primer paso de un “plan de lucha” que culminará en un “paro nacional”.

El cosecretario general de la CGT Octavio Arguello sostuvo que la central le dice “rotundamente no” a la reforma laboral “entreguista” y le advirtió a los senadores que tengan “cuidado” con “lo que hacen” porque, dijo, el pueblo y la patria se los vamos a demandar”.

“Es mentira que se dé más trabajo quitándole sus derechos, y dando cada vez más horas de trabajo”, alertó Arguello, y llamó a “ganar la calle” y “pelear por los derechos de los trabajadores y sus familias”.

El referente sindical advirtió que, si no hay respuestas, el reclamo la CGT avanzará con un plan de lucha que culminará en un “paro nacional”, lo que generó ovación entre los manifestantes.

La jornada de protesta no estuvo exenta de incidentes debido a que los manifestantes y los efectivos policiales se enfrentaron a empujones tras la fiscalización del acto.

Las fuerzas se seguridad nacionales y de la Ciudad, que conformaron para esta oportunidad un comando unificado, buscaron hacer cumplir el protocolo antipiquetes y arrojaron gas pimienta sobre un sector de la manifestación en la Avenida 9 de Julio.