La reforma laboral aún está muy "verde"

La pax mileista no llegó al mes de duración. De "nada política" pasamos, en un santiamén, a "política todo". Bastó que se abrieran las puertas del Congreso para que retrocediéramos al día anterior al 26 de octubre. Porque el gobierno nacional con el aplastante resultado electoral creyó que todo había cambiado y que sus propuestas las impondría por definición. No ocurrió así. El presupuesto que votaron los diputados ahora Milei lo quiere vetar porque no es lo que quería. Y, por ende, debió diferir la reforma laboral para febrero porque con la primera ley de su tercer año dejó enojados a todos sus aliados, ya que en vez de unir para gobernar (y por ende legislar) optó por dividir para reinar. Y ahora nadie le quiere votar nada más. Esa es la primera razón de la marcha atrás, la torpeza política, pero no solo por eso. Existieron, cuando menos, dos razones más.