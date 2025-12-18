Reforma Laboral: Bullrich busca dictamen este jueves, pero la oposición resiste y la CGT sale a la calle
La presidente del bloque oficialista pretende tener el proyecto listo para llevarlo al recinto después de Navidad. Por su parte, diversas agrupaciones ya están en las calles de Buenos Aires para expresar su rechazo.
Diversas agrupaciones sindicales y sociales desarrollan una movilización multitudinaria en Plaza de Mayo en rechazo a la reforma laboral impulsado por el gobierno nacional.
El debate por la Reforma Laboral entró en una etapa decisiva en el Senado, con el oficialismo decidido a emitir dictamen este jueves, mientras persisten fuertes diferencias con el kirchnerismo y crecen las tensiones por cuál sería el impacto que podrían tener los cambios propuestos.
La discusión arrancó con un claro enfrentamiento entre el Gobierno, que impulsa la iniciativa con el argumento de fomentar la creación de empleo, y el bloque kirchnerista, que se posicionó de manera frontalmente opuesta a la postura de la Casa Rosada. Incluso, se agendó una marcha para este jueves.
En los bloques dialoguistas, si bien no hubo un rechazo cerrado, sí se expresaron dudas sobre distintos puntos del proyecto. Entre los cuestionamientos apareció el temor a una posible desfinanciación del sistema previsional como consecuencia de una eventual rebaja de los aportes patronales.
También surgieron reparos respecto de la derogación de estatutos especiales que alcanzan a determinados sectores, como periodistas, viajantes de comercio y peluqueros, aspectos que generan resistencia incluso entre senadores dispuestos a negociar.
Patricia Bullrich buscará el dictamen
En ese contexto, la presidente del bloque oficialistaPatricia Bullrich apunta a emitir dictamen hoy, mientras que CGT optó por llevar a cabo medidas de fuerza para expresar su profundo rechazo. Con ese objetivo, sus colaboradores trabajan contra reloj para analizar y recibir propuestas de modificación acercadas por los distintos bloques.
En paralelo al debate legislativo, la CGT ya realiza una movilización contra la reforma impulsada por el gobierno de Milei. La protesta tendrá como punto central la Plaza de Mayo desde las 15 y concluirá con la lectura de un documento a cargo de los tres secretarios general de la central obrera.
De prosperar un dictamen de mayoría, Bullrich podría obtener un resultado favorable en su primer desafío al frente del plenario de comisiones. En ese escenario, el acompañamiento de la Unión Cívica Radical y del PRO aparece como un factor decisivo, aunque persisten dudas sobre la magnitud de ese apoyo.