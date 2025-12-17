17 de diciembre de 2025 - 21:53

La CGT, ATE y las CTA saldrán a la calle este jueves en una movilización "multitudinaria" contra la reforma laboral

Diversos gremios y movimientos sociales marcharán este jueves contra la reforma laboral y el Presupuesto 2026, mientras ATE anunció un paro nacional.

La nueva conducción de la CGT se estrenará al frente de una protesta.

Foto:

La Nación
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Diversas agrupaciones sociales y sindicales realizarán este jueves a las 15 una movilización “multitudinaria” hacia Plaza de Mayo. La convocatoria es en rechazo al proyecto de ley de Modernización Laboral impulsado por el oficialismo.

La movilización fue anunciada por la CGT tras una reunión de su Consejo Directivo, integrado por Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello. Según indicaron fuentes sindicales a la Agencia Noticias Argentinas, se montará un escenario en Plaza de Mayo con oradores que expresarán el rechazo del movimiento obrero a la reforma que se debate en el Senado.

A la protesta se sumará la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que además confirmó un paro nacional para la misma jornada. El secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, sostuvo que la reforma laboral y el Presupuesto 2026terminarán de aniquilar a las provincias” y llamó a ejercer presión sobre los gobernadores.

Embed

También participarán las dos fracciones de la CTA, tanto la CTA Autónoma como la CTA de los Trabajadores, además del gremio UTEP, que representa a trabajadores de la economía popular.

El secretario general de la CTA-A, Hugo Godoy, calificó el proyecto como “regresivo” y contrario a los derechos laborales. En la misma línea, Hugo Yasky, de la CTA-T, afirmó que en casi 30 países del mundo las reformas laborales apuntan a mejorar condiciones de trabajo, regular plataformas, reducir la jornada laboral y garantizar igualdad de género, y remarcó que “ninguna plantea volver al pasado como propone el gobierno nacional”.

El Sindicato de Trabajadores Viales también confirmó su adhesión y sostuvo que la iniciativa implica un retroceso en los derechos conquistados, al tiempo que rechazó cualquier medida que precarice el empleo o afecte la dignidad del trabajo.

La CGT le exige al Gobierno nacional garantías para una protesta segura
Asimismo, los trabajadores del Hospital Garrahan, nucleados en la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), anunciaron su participación en defensa de los derechos laborales y de la salud pública.

La concentración comenzará a las 15 en Avenida Carlos Pellegrini y Juan Domingo Perón, desde donde los manifestantes marcharán a Plaza de Mayo para rechazar tanto la reforma laboral como el Presupuesto 2026, al que cuestionan por no contemplar leyes vinculadas a pediatría, discapacidad y financiamiento universitario.

