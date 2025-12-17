La CGT, ATE y las CTA saldrán a la calle este jueves en una movilización "multitudinaria" contra la reforma laboral

Diversas agrupaciones sociales y sindicales realizarán este jueves a las 15 una movilización “multitudinaria” hacia Plaza de Mayo . La convocatoria es en rechazo al proyecto de ley de Modernización Laboral impulsado por el oficialismo.

La movilización fue anunciada por la CGT tras una reunión de su Consejo Directivo , integrado por Jorge Sola , Cristian Jerónimo y Octavio Argüello . Según indicaron fuentes sindicales a la Agencia Noticias Argentinas, se montará un escenario en Plaza de Mayo con oradores que expresarán el rechazo del movimiento obrero a la reforma que se debate en el Senado .

A la protesta se sumará la Asociación de Trabajadores del Estado ( ATE ) , que además confirmó un paro nacional para la misma jornada. El secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar , sostuvo que la reforma laboral y el Presupuesto 2026 “ terminarán de aniquilar a las provincias ” y llamó a ejercer presión sobre los gobernadores.

También participarán las dos fracciones de la CTA , tanto la CTA Autónoma como la CTA de los Trabajadores , además del gremio UTEP , que representa a trabajadores de la economía popular .

MARCHAMOS CONTRA LA REFORMA LABORAL Defendemos el trabajo argentino Defendemos el salario Defendemos la producción nacional La respuesta es unidad, organización y calle. #CGTMarcha #ReformaLaboral #MovimientoObreroOrganizado #TrabajadoresUnidos pic.twitter.com/DrjQqF45vy

El secretario general de la CTA-A , Hugo Godoy , calificó el proyecto como “regresivo” y contrario a los derechos laborales. En la misma línea, Hugo Yasky , de la CTA-T , afirmó que en casi 30 países del mundo las reformas laborales apuntan a mejorar condiciones de trabajo , regular plataformas , reducir la jornada laboral y garantizar igualdad de género , y remarcó que “ ninguna plantea volver al pasado como propone el gobierno nacional ”.

El Sindicato de Trabajadores Viales también confirmó su adhesión y sostuvo que la iniciativa implica un retroceso en los derechos conquistados, al tiempo que rechazó cualquier medida que precarice el empleo o afecte la dignidad del trabajo.

Asimismo, los trabajadores del Hospital Garrahan, nucleados en la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), anunciaron su participación en defensa de los derechos laborales y de la salud pública.

La concentración comenzará a las 15 en Avenida Carlos Pellegrini y Juan Domingo Perón, desde donde los manifestantes marcharán a Plaza de Mayo para rechazar tanto la reforma laboral como el Presupuesto 2026, al que cuestionan por no contemplar leyes vinculadas a pediatría, discapacidad y financiamiento universitario.