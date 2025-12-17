17 de diciembre de 2025 - 10:09

Cristina Kirchner criticó la política cambiaria del Gobierno y advirtió que "la economía está en caída libre"

La expresidenta lanzó hoy duras críticas contra el reciente anuncio del Gobierno nacional de indexar las bandas cambiarias al ritmo de la inflación.

Los Andes
La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner lanzó hoy duras críticas contra el reciente anuncio del Gobierno nacional de indexar las bandas cambiarias al ritmo de la inflación y aseguró que la economía argentina “está en caída libre” debido a la falta de recuperación del consumo.

La exmandataria, quien cumple prisión domiciliaria, se expresó a través de un extenso mensaje en el que cuestionó la política económica de la gestión de Javier Milei y realizó un repaso de lo que definió como una sucesión de “anuncios de una política monetaria distinta por año”, desde la promesa de dolarización en 2023 hasta el actual esquema de bandas cambiarias.

En ese marco, Kirchner consideró que la decisión del Banco Central de habilitar un “dólar indexado” a partir de 2026 refleja el incumplimiento de las promesas previas del oficialismo. Además, apuntó directamente contra el presidente del BCRA, Santiago Bausili, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

“Lo cierto es que la economía está en caída libre porque el consumo no repunta. Los dólares no salen por las orejas sino para afuera del país”, afirmó la exjefa de Estado.

Cristina Kirchner sostuvo también que se registra un aumento de las importaciones y del turismo emisivo, junto con el pago de intereses de la deuda y la compra de servicios digitales globales, mientras que la Inversión Extranjera Directa (IED) es negativa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CFKArgentina/status/2001253584478884089&partner=&hide_thread=false

En otro tramo de su mensaje, remarcó las diferencias entre el discurso oficial y la realidad económica: “Una cosa es hablar en la tele y otra cosa es sentarse en el sillón de Rivadavia y gobernar un país con la gente adentro”.

La ex presidenta cuestionó además las expresiones públicas del mandatario y de funcionarios del área económica, al señalar que frases como “la economía va a subir como pedo de buzo” o los festejos en transmisiones por streaming no se condicen con la situación que atraviesan los ciudadanos.

“Todo este trayecto de anuncios de una política monetaria distinta por año, sin que se cumpla ninguna, fue acompañado por Milei y Caputo con frases tales como: ‘La economía va a subir como pedo de buzo’, o ‘Agarrá los pesos y comprá, no te la pierdas, campeón’, o ‘Los dólares nos van a salir por las orejas’”, sostuvo, y agregó críticas al “espectáculo” de funcionarios celebrando el nuevo esquema cambiario.

