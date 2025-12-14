14 de diciembre de 2025 - 20:33

Máximo Kirchner destacó que CFK "no tiene miedo" pese a su condena y que "sigue trabajando" por los argentinos

El diputado nacional afirmó que la ex presidenta continúa trabajando y pensando en el futuro del país, pese a las restricciones judiciales que le impiden ser candidata.

Máximo Kirchner duplicó su patrimonio en tan solo un año.

El diputado nacional y presidente del Partido Justicialista bonaerense, Máximo Kirchner, aseguró que su madre, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, continúa trabajando y reflexionando sobre el futuro del país, pese a la condena judicial que considera injusta y a las restricciones que hoy le impiden ser candidata.

“Cristina es una persona que está trabajando, que está pensando en su país”, afirmó Kirchner, al remarcar que la exmandataria “sigue insistiendo y pensando en qué es lo mejor para los argentinos y argentinas”, incluso en un escenario político que limita su participación electoral. En ese marco, sostuvo que “no tiene miedo” y que continúa analizando los desafíos que enfrenta la Argentina.

Durante sus declaraciones, el dirigente cuestionó lo que definió como una connivencia entre sectores del poder político y judicial, y advirtió que estas prácticas buscan disciplinar a quienes intentan conducir el Estado en función de las mayorías. “Este tipo de situaciones no deben jamás naturalizarse ni normalizarse”, subrayó.

Kirchner también alertó sobre las consecuencias políticas de excluir a la ex presidenta del debate público. “Con ella ausente en esa discusión perdemos la experiencia que tiene y una cabeza importante en el debate sobre el modelo de país”, sostuvo, y agregó que su voz “le hace falta no solo al peronismo, sino a los argentinos y argentinas para comprender mejor esta realidad”.

En ese contexto, cuestionó las políticas económicas del Gobierno nacional y advirtió que las reformas laborales impulsadas “nunca generaron más trabajo en la Argentina”, sino que históricamente derivaron en mayores niveles de desocupación y pérdida de derechos laborales.

Finalmente, Máximo Kirchner llamó a recuperar la confianza en la política y el valor de la palabra, y convocó a construir una conducción con coraje para enfrentar los desafíos actuales, con el objetivo de ofrecer una alternativa que vuelva a representar a las mayorías sociales.

