Tecnópolis será concesionado: el Gobierno busca dejar de financiar el predio
El Gobierno anunció el llamado a licitación para concesionar el uso y explotación de Tecnópolis por 25 años, con el objetivo de dejar de financiar el predio y garantizar su continuidad mediante inversión privada.
El Gobierno Nacional anunció que este lunes lanzará la licitación para la concesión de Tecnópolis, en el marco de su política de racionalización de recursos y déficit cero. Así lo confirmó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien sostuvo que el predio dejará de ser financiado por el Estado y pasará a funcionar bajo un esquema de inversión privada.
“El predio, históricamente deficitario bajo la administración kirchnerista, pasará a funcionar bajo un esquema de inversión privada: nunca más será una carga para los bolsillos de los argentinos”, expresó Adorni.
La medida se instrumentará a través del Concurso Público Nacional N° 392-0006-CPU25, que habilita la concesión del uso y explotación de Tecnópolis, ubicado en Villa Martelli, por un plazo inicial de 300 meses (25 años). Según la información oficial, el objetivo central es que el Estado deje de financiar una estructura considerada altamente deficitaria, garantizando al mismo tiempo la continuidad de las actividades en el predio.
El comunicado difundido por el Ejecutivo detalla la situación financiera que motivó la decisión. Entre los principales puntos se menciona una deuda histórica superior a los $4.813 millones, además de equipamiento faltante por $554 millones, con una denuncia judicial en trámite, y la necesidad de un mantenimiento permanente solventado exclusivamente con fondos públicos.
Desde diciembre de 2023, el Gobierno inició un proceso de ordenamiento que incluyó la reducción de la dotación de personal en más del 30%, pasando de 333 a 198 empleados.
Según datos oficiales, este cambio de esquema permitió que el Estado dejara de gastar y comenzara a recaudar. En ese sentido, se informaron ingresos por $600 millones durante 2024, mientras que para 2025 se proyecta alcanzar $2.749 millones.
Por su parte, el Tribunal de Tasaciones de la Nación fijó un canon mensual inicial de $611 millones para la concesión, lo que garantizará ingresos regulares para el Estado durante la vigencia del contrato.