Desde la Oficina del Presidente condenaron el ataque a familias judías en Sídney

El Gobierno condenó el ataque a familias judías en Sídney y apuntó contra el terrorismo islamita.

La Oficina del Presidente de la República Argentina emitió este domingo un comunicado oficial en el que condenó el violento ataque dirigido contra familias judías reunidas en Sídney para celebrar la festividad de Janucá. El texto se divulgó en sintonía con la postura expresada por la Cancillería.

En el escrito oficial, el Gobierno calificó el hecho como un ataque de “terroristas islamitas” que dejó “un tendal de víctimas fatales y numerosos heridos”. Además advirtió que este tipo de acciones evidencian el “desprecio por la vida y el afán de destrucción de un grupo de personas intolerantes cuya única meta es el fin de la humanidad como la conocemos”.

Uno de los ejes centrales del comunicado fue la referencia a la política exterior de Australia. La Oficina del Presidente recordó una advertencia que, según el texto, el Primer Ministro de Israel habría enviado en agosto a su par australiano.

Comunicado de la Oficina del Presidente sobre el ataque en Sídney Comunicado de la Oficina del Presidente sobre el ataque en Sídney. X / @OPRArgentina “Según explicó Israel en su carta, tras la masacre del 7 de octubre del 2023, cualquier reconocimiento a Palestina podría ser interpretado como un premio por dicho ataque, lo que llevaría a nuevos atentados. En septiembre de este año, Australia reconoció el Estado Palestino, y hoy, tan solo 3 meses después, la comunidad judía sufre nuevamente una masacre”, señala el comunicado.

A partir de esa mención, el Gobierno de Javier Milei reafirmó su alineamiento con la posición israelí, que sostiene que el reconocimiento del Estado Palestino fomenta el terrorismo.

Asimismo, a través del comunicado oficial, el presidente Javier Milei expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas y ratificó el compromiso de la Argentina con la protección de la comunidad judía, así como con la cooperación internacional para “prevenir, combatir y erradicar la violencia contra dicha comunidad”. El texto concluye con una referencia a la historia reciente del país, al señalar que la Argentina es “un país que fue víctima directa del terrorismo islamita y su visceral antisemitismo”, en alusión a los atentados contra la Embajada de Israel y la AMIA.