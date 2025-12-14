14 de diciembre de 2025 - 21:55

Patricia Bullrich cruzó a Juan Grabois: "Robó mientras estaba en el Estado"

La senadora de La Libertad Avanza respondió a Juan Grabois tras ser acusada de “vivir del Estado” y lo denunció por haberse beneficiado de fondos públicos.

Patricia Bullrich: “Yo no viví toda mi vida del Estado”.

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

La senadora nacional por La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, salió a responder este domingo a Juan Grabois, quien la había acusado de “vivir del Estado”. En una entrevista televisiva, la legisladora rechazó las afirmaciones y lanzó una dura acusación contra el dirigente social: “Grabois robó mientras estaba en el Estado”.

La respuesta de Bullrich se dio en diálogo con Luis Majul en el programa La Cornisa (LN+), luego de que Grabois planteara días atrás, en 540° (Cenital): “¿Cuántos años Patricia Bullrich, que me cantaba la ‘casta tiene miedo’, vivió del Estado? La vida entera”.

Ante esa acusación, la senadora fue categórica: “Bueno... Grabois robó en el Estado. Esa es la diferencia. Primero, yo no viví toda mi vida en el Estado... Pero este robó en el Estado. Es un gerente de la pobreza”. Y agregó: “Yo puedo estar en el Estado después de años porque soy una persona íntegra. Gerentes de la pobreza como él están todos con causas. Se quedaba con plata”.

En el mismo sentido, Bullrich profundizó su definición sobre el concepto de “casta”: “La casta es un concepto. Es el concepto de los que usan el Estado para apropiarse de él para obtener beneficios propios o beneficiar a quienes representan”.

Durante la entrevista, la legisladora también se refirió al proyecto de reforma laboral enviado por el Gobierno al Senado y cuestionó la marcha convocada por la CGT. “Me parece que es parte del folklore”, señaló inicialmente.

Bullrich sostuvo que la CGT representa hoy a una minoría de los trabajadores y argumentó que la afiliación sindical cayó de manera drástica. “La afiliación pasó de un 80% a un 7%. Hoy no se afilian a los sindicatos. Es lo único que es voluntario”, afirmó.

Además, remarcó el nivel de informalidad laboral en la Argentina: “El 43% de los trabajadores están en la informalidad. No tienen obra social, ART ni aportes. Esos no son trabajadores para la CGT”. En ese marco, describió un escenario mixto en el empleo formal e informal, especialmente en pequeñas empresas.

Finalmente, defendió el objetivo central de la iniciativa oficial: “Esta ley busca que los que están en la informalidad sean blanqueados. Hay un sistema claro y concreto. En un año se tienen que inscribir y tienen cuatro años para pasar a la formalidad. Y los que ya están registrados, se les baja aportes y cargas. Eso significa que aquellos que cumplieron van a tener un beneficio”.

