Milei expresó su respaldo al PSJ Cobre Mendocino que se definirá este martes en el Senado de Mendoza

En la antesala de una de las sesiones más importantes de la historia en Mendoza , el presidente Javier Milei expresó su total apoyo al proyecto minero PSJ Cobre Mendocino , que será tratado este martes en el Senado provincial. En su mensaje, aseguró que la legislatura “tiene la enorme oportunidad” de avanzar en una iniciativa que, destacó, implica una fuerte inversión y un impulso al sector.

“Mañana la Legislatura de Mendoza tiene la enorme oportunidad de dar la sanción definitiva al Proyecto PSJ Cobre Mendocino, que traerá una inversión de 600 millones de dólares para poner en producción una mina de 40.000 toneladas por año de concentrado de cobre”, afirmó el mandatario.

En su publicación, volvió a criticar al kirchnerismo por no acompañar estos desarrollos y por mantener una postura “en contra del sector privado, de la inversión, del progreso y del trabajo” .

El Senado debatirá este martes los cuatro proyectos enviados por el Gobierno de Alfredo Cornejo , todos con media sanción en Diputados. El más relevante es justamente la Declaración de Impacto Ambiental para la explotación de PSJ Cobre Mendocino, ubicada en Uspallata.

La sesión está prevista para iniciarse pasadas las 10, mientras ya comenzaron las movilizaciones de grupos antimineros en distintos puntos de la provincia.

“Aún así confiamos en que el proyecto se apruebe, porque es lo más cerca que se ha estado de poner en marcha definitiva la minería de Mendoza en los últimos 20 años”, sumó el jefe de Estado. Además, volvió a ubicar al sector minero como uno de los “vectores” de crecimiento de su proyecto económico, junto al campo y la energía.

Durante el debate, se espera una movilización y concentración de antimineros de toda la provincia en las inmediaciones de la Legislatura. En este contexto, el Ministerio de Seguridad y Justicia anunció una serie de controles preventivos.

El oficialismo apunta a replicar la amplia mayoría alcanzada en Diputados, donde las cuatro iniciativas fueron aprobadas con más de 35 votos. En el Senado los números están más ajustados, aunque la aprobación no estaría en riesgo.

Milei concluyó su mensaje destacando el rol de Mendoza y el acompañamiento nacional: “Todo nuestro apoyo a la provincia y a todos los que quieran una Argentina más libre y próspera, tal como hemos promovido hace más de un año con la sanción del Pacto de Mayo”.

Patricia Bullrich también expresó su apoyo

La exministra de Seguridad y actual senadora nacional elegida por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Patricia Bullrich también realizó una publicación en X dando su apoyo total al proyecto minero en Mendoza. Bullrich citó la publicación del presidente Milei y escribió:

“Mendoza tiene la oportunidad de crecer, de generar trabajo, riqueza y desarrollo. Y, como siempre, el kirchnerismo del otro lado: frenando, trabando y oponiéndose al progreso. Nada nuevo. Es hora de hacer lo que hace años funciona del otro lado de la cordillera. Vamos, Hebe Casado”.