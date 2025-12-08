Minería: el Senado define este martes el futuro de PSJ Cobre Mendocino y otros tres proyectos

La Cámara de Senadores vivirá este martes la que será la última “gran sesión del año”, en la que se debatirán los cuatro proyectos enviados por el Gobierno de Alfredo Cornejo y que ya cuentan con media sanción de Diputados. A raíz de esto han comenzado movilizaciones en toda la provincia en contra de estas propuestas.

PSJ Cobre Mendocino ya tiene despacho: cuándo se votará el proyecto de minería en el Senado

Así será el operativo de seguridad que dispuso el Gobierno por el debate minero en la Cámara de Senadores

La iniciativa más relevante, y que concentrará la atención, es la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para la explotación minera PSJ Cobre Mendocino , en Uspallata. La sesión comenzará pasadas las 10.

Además, se tratarán la DIA del Malargüe Distrito Minero Occidental II (MDMO II) —que incluye 27 propuestas mineras—, la creación del Fondo de Compensación Ambiental y la regulación del Régimen de Regalías Mineras . En caso de aprobarse, los cuatro proyectos obtendrán sanción definitiva.

Durante el debate, se espera una movilización y concentración de antimineros de toda la provincia en las inmediaciones de la Legislatura. En este contexto, el Ministerio de Seguridad y Justicia anunció una serie de controles preventivos.

El oficialismo apunta a replicar la amplia mayoría alcanzada en Diputados, donde las cuatro iniciativas fueron aprobadas con más de 35 votos. En el Senado los números están más ajustados, aunque la aprobación no estaría en riesgo.

En términos numéricos, Cambia Mendoza inicia el debate con sus 19 votos propios asegurados. A ellos se suman los apoyos del bloque del PRO, compuesto por Gabriel Padrines, Valentín González y el sanrafaelino Martín Rostand.

El único voto ausente del espacio será el de Germán Vicchi, presidente del interbloque de La Unión Mendocina (LAUM), quien no participará por un compromiso personal agendado con anterioridad. De haber estado en el recinto, su postura también habría sido acompañar los cuatro proyectos.

Diputados y senadores de La Unión Mendocina. Foto: X @omardemarchi Diputados y senadores de La Unión Mendocina.

LAUM tiene además otros tres senadores: Flavia Manoni (Hacemos), Marcos Quattrini (Coalición Cívica) y Ariel Pringles (sindicalismo). Los dos aún no definen su posición, aunque se prevé que voten de manera distinta entre sí. La legisladora, en cambio, ha cuestionado reiteradamente el proyecto PSJ Cobre Mendocino, pero se inclinaría por apoyar MDMO II.

En el peronismo, el interbloque del PJ cuenta con nueve bancas y todo parece indicar que se replicaría lo ocurrido en Diputados. Allí los legisladores que responden al denominado “grupo de intendentes” votaron en contra solamente de PSJ Cobre Mendocino y acompañaron las otras tres iniciativas.

La única diputada que votó en contra de los cuatro proyectos fue Valentina Morán. Ahora los senadores Félix González y Helio Perviu, que pertenecen al sector kirchnerista referenciado en Anabel Fernández Sagasti, optarían por la misma postura.

Los senadores Felix Gonzalez y Helio Perviu Los senadores kirchneristas, Félix González y Helio Perviu votarían en contra de los proyectos mineros.

Dentro de la oposición también votarán los senadores Armando Magistretti (Partido Demócrata), Dugar Chappel (Partido Verde) y Duilio Pezzutti (Encuentro Peronista), cada uno con su monobloque.

Desde el PD señalaron que apoyan el desarrollo de la actividad minera, pero que concentrarán su análisis en “la capacidad de gestión sobre los controles y los mecanismos institucionales para realizar ese control, tanto a nivel legislativo como de la ciudadanía en general”.

El Partido Verde mantiene su rechazo al paquete minero, por lo que se espera que Chappel vote en consonancia con esa postura. Pezzutti, el peronista que suele distanciarse de su antiguo bloque y acompañar al oficialismo, aún no anticipó su voto.

Senador provincial, Armando Magistretti.jpeg El senador del Partido Demócrata, Armando Magistretti.

Los puntos clave de los proyectos

PSJ Cobre Mendocino vuelve a votarse en la Legislatura tras el rechazo unánime que recibió en Diputados en 2011. En esta oportunidad llega con un rediseño integral y nuevos inversores, lo que abre un escenario de mayor respaldo político.

El emprendimiento está ubicado a 37 kilómetros de Uspallata y 97 de la Ciudad de Mendoza, y prevé una inversión total de 559 millones de dólares.

MDMO II contempla la aprobación de 27 nuevas declaraciones de impacto ambiental para proyectos de exploración minera. En una etapa previa ya se habían avalado 34 DIA para la misma zona, por lo que la iniciativa amplía la actividad prevista para el distrito occidental de Malargüe.

El Ejecutivo también impulsa un Régimen de Regalías Mineras, con un esquema de cobro escalonado que podría alcanzar hasta el 3%, según la etapa del proyecto. Del total recaudado, el 88% se destinará a la Provincia y el 12% a los municipios adheridos.

Los recursos podrán utilizarse para obras públicas e infraestructura social, ambiental y productiva. Del monto provincial, un 15% se asignará al Fondo de Desarrollo Socioambiental.

Finalmente, el proyecto para crear el Fondo de Compensación Ambiental establece su financiamiento a través de multas y tributos ambientales, indemnizaciones judiciales, aportes vinculados a las DIA, créditos, donaciones y recuperos legales.

Movilizaciones y Plaza Independencia como punto de protesta

A 24 horas del inicio del tratamiento de los proyectos en el recinto de la Cámara de Senadores, grupos de autoconvocados y colectivos antimineros de distintas zonas de la provincia comenzaron una movilización cuyo punto de encuentro será la Plaza Independencia, tal como dispuso la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus.

Durante la mañana de este lunes se iniciaron varias caravanas provenientes del Valle de Uco, Uspallata, San Rafael y Lavalle, en rechazo al proyecto PSJ Cobre Mendocino.

Movilización de autoconvocados en contra de los proyectos mineros Caravanas convocadas por antimineros de distintos partes de la provincia.

Además, se convocó a un “ruidazo” para las 19 en la Plaza Independencia, del que participarán asambleas ambientales, organizaciones políticas y sociales y agrupaciones sindicales. También está prevista la presencia de la diputada nacional por el MST-FIT, Vilma Ripoll.

La semana pasada, la ministra de Seguridad anunció el operativo previsto para este martes y definió a la Plaza Independencia como el espacio destinado para eventuales protestas, con el objetivo de prevenir desmanes en la vía pública.

La medida se tomó luego de los bloqueos de tránsito, agresiones y daños registrados durante la marcha del pasado martes contra los proyectos mineros impulsados por el Ejecutivo.