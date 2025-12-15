Vandalizaron la sede de un sindicato de la CGT y destrozaron el despacho de uno de los jefes. 

La sede del Sindicato de Empleados de la Industria del Vidrio (Seivara) fue atacada y vandalizada durante la madrugada del domingo, a solo tres días de la marcha convocada por la CGT contra la reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional . El hecho ocurrió en el edificio ubicado en avenida Juan de Garay al 370, en el barrio porteño de San Telmo, y generó una fuerte preocupación en el movimiento obrero.

Según Cornejo, la CGT no admite modernizar la reforma laboral para que no la tilden de "antitrabajador"

Según las primeras averiguaciones policiales, un grupo de personas ingresó al inmueble a través de la terraza de un edificio lindero . Una vez dentro, recorrieron los distintos pisos y provocaron destrozos generalizados : rompieron cámaras de seguridad, computadoras, cuadros, carpetas, paredes y cables, además de dejar las oficinas completamente revueltas.

El despacho más afectado fue el de Cristian Jerónimo , titular de Seivara y uno de los secretarios generales de la CGT . La denuncia fue radicada en la Comisaría 1ª y en el lugar trabajó personal de la Policía Científica para realizar las pericias correspondientes. Por el momento, no se pudo confirmar si los agresores se llevaron documentación o elementos de valor, aunque desde el sindicato sostienen que el ataque no tuvo fines de robo .

Tras conocerse el episodio, Jerónimo brindó detalles sobre el estado del edificio."Nos encontramos con una sede toda destruida, tiene ocho pisos y han entrado piso por piso , revuelto todo, se robaron los servers de las cámaras, las rompieron", explicó. Además, remarcó que " llama la atención " que haya sido a pocos días de la marcha.

#Anticipo #video Imágenes del ataque y destrozos a la sede del Sindicato del Vidrio, encabezado por Cristian Jerónimo, días antes de la marcha de la CGT pic.twitter.com/A2eLx6OLsu

El dirigente sindical vinculó el hecho con el contexto político y la movilización prevista para el próximo jueves."Hace cuatro días anunciamos la movilización a la Plaza y que esté pasando esto nos preocupa y nos pone en alerta . Ojalá que no sea un mensaje en tono mafioso o para amedrentar, porque no nos van a amedrentar, porque sabemos bien lo que defendemos" afirmó. Y agregó: "Si hubiesen querido robar algo no hubiese sido necesario que rompan piso por piso, pero rompieron paredes, arrancaron cables".

"Si se tratase de un hecho vinculado a la marcha, retrocederíamos en el tiempo a épocas oscuras que en Argentina no le hicieron bien a nadie, ojalá no sea así", resaltó.

Cristian Jerónimo Cristian Jerónimo

El comunicado de la CGT

En ese marco, la CGT difundió un comunicado en el que repudió el ataque y expresó su solidaridad con Jerónimo y los trabajadores del gremio. "No nos van a amedrentar: en la defensa de los trabajadores, la CGT dará las peleas que tengan que dar hasta las últimas consecuencias".

La central obrera consideró "ingenuo" pensar que se trató de un simple delito común y sostuvo que el episodio podría interpretarse como un intento de "amedrentamiento" al movimiento sindical en la antesala de la protesta contra la reforma laboral. Además, exigió a las autoridades un rápido esclarecimiento de lo ocurrido.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/cgtoficialok/status/2000569819041869863&partner=&hide_thread=false NO NOS VAN A AMEDRENTAR



Repudiamos el ataque a la sede del SEIVARA y no solidarizamos con su secretario general y cosecretario de esta institución, @cjeronimook, y con las y los trabajadores del vidrio.



Frente a la violencia, más unidad y más organización. pic.twitter.com/BWyuHiUWsY — CGT (@cgtoficialok) December 15, 2025

"Esta CGT no dará ni un paso atrás en la defensa de los derechos de los trabajadores. Este tipo de mensajes de odio y antidemocráticos no hacen más que reforzar la unidad de pensamiento y acción entre todos los que tenemos claro lo que nos une: la defensa del trabajo de los argentinos y las argentinas", concluyeron.