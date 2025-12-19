Metrotranvía de Luján al aeropuerto: destinan más 190 millones a una obra complementaria "clave"

El Gobierno provincial realizó un nuevo giro para la continuidad del Gasoducto de Aproximación Luján de Cuyo – recouting y válvula de bloqueo.

El Gobierno de Alfredo Cornejo este viernes autorizó una inversión de $193.870.646 destinada a obras complementarias vinculadas a la ampliación del Metrotranvía de Mendoza, en el marco de las etapas III y IV del proyecto, según se desprende de los decretos publicados en el Boletín Oficial provincial.

La erogación fue dispuesta a través del Decreto 2755, mediante el cual se otorgó a la Sociedad de Transporte de Mendoza S.A.U.P.E. un aporte para financiar la obra denominada “Gasoducto de Aproximación Luján de Cuyo – recouting y válvula de bloqueo”, considerada necesaria para garantizar la continuidad de la ampliación del sistema tranviario.

De acuerdo con los fundamentos del decreto, la obra del gasoducto constituye una modificación o adicional de la ampliación del Metrotranvía y resulta imprescindible para el desarrollo de las etapas tercera y cuarta del proyecto.

La solicitud de los fondos fue realizada por la propia Sociedad de Transporte de Mendoza y contó con informes técnicos, administrativos y la intervención de los organismos de control correspondientes. El monto será afrontado con cargo al Presupuesto Provincial 2025 y se ejecutará conforme a la disponibilidad financiera.

En paralelo, mediante el Decreto 2785, el Poder Ejecutivo ratificó el Convenio Específico de Asignación de Recursos para el proyecto “Metrotranvía Mendoza – Etapa III y IV”, celebrado entre el Gobierno provincial y la Sociedad de Transporte de Mendoza.