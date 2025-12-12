Metrotranvía de Luján al aeropuerto: la Provincia giró más de 500 millones al sistema de paradores inteligentes

El Gobierno de Alfredo Cornejo realizó este viernes dos giros , por un total de 561.500.138,27 de pesos , a la Sociedad de Transporte de Mendoza (STM-S.A.U.P.E.) destinados a financiar avances y obras adicionales del “Sistema de Preembarque Paradores Inteligentes del Metrotranvía”.

Las medidas quedaron formalizadas en el Boletín Oficial, a través de los decretos 2754 y 2756. Ambos documentos fueron refrendados por los ministros Natalio Mema (Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial) y Víctor Fayad (Hacienda y Finanzas).

En el primer caso, el Ejecutivo autorizó un aporte irrevocable de $316.330.725,20 , correspondiente a los certificados 4 bis, 5 bis y 6 de la obra principal. En el segundo decreto, se sumó un aporte de $245.169.413,7 , destinado a cubrir obras adicionales vinculadas al mismo proyecto.

Ambas decisiones se respaldan en lo establecido por la Ley 9601 de Presupuesto 2025, que faculta al Poder Ejecutivo a transferir fondos a la STM para inversiones en bienes de capital e infraestructura, incluida la modernización del Metrotranvía .

También se apoyan en las autorizaciones previstas en la Ley 9497 para el uso del crédito destinado a financiar esta obra de transporte.

Los expedientes incorporan informes técnicos del Directorio de la STM que fundamentan la necesidad de los aportes, certificaciones de obras ejecutadas y la adjudicación a la empresa Ambiente Smart S.A., encargada del sistema de preembarque.

Además, contienen el visto bueno de la Subsecretaría de Transporte y la intervención presupuestaria de la Tesorería General.

Según lo dispuesto, los fondos se harán efectivos conforme a la disponibilidad financiera y previa firma de los convenios correspondientes entre el Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial y la STM. Las erogaciones serán imputadas al presupuesto 2025 bajo la Unidad de Gestión de Crédito ST5005.

Los decretos

