12 de diciembre de 2025 - 07:06

Metrotranvía de Luján al aeropuerto: la Provincia giró más de 500 millones al sistema de paradores inteligentes

La Sociedad de Transporte de Mendoza recibió dos giros para cubrir certificados de obra y trabajos adicionales del proyecto.

El Gobierno provincial aprobó financiamiento para certificados pendientes y tareas complementarias del sistema de preembarque, con intervención de Transporte y Hacienda.

El Gobierno provincial aprobó financiamiento para certificados pendientes y tareas complementarias del sistema de preembarque, con intervención de Transporte y Hacienda.

Foto:

Prensa Gobierno de Mendoza
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Leé además

 Los decretos publicados en el Boletín Oficial establecen aportes de capital destinados a la cancelación de un certificado de obra y a la ejecución de perforaciones de agua potable necesarias para continuar la ampliación del sistema.

Metrotranvía de Luján al aeropuerto: nuevos fondos para una obra sanitaria "clave" y la ampliación

Por Redacción Política
El helipuerto de la mansión vinculada a Chiqui Tapia no está habilitado y piden la inspección: La están vaciando.

Allanan la mega estancia en Pilar vinculada al "Chiqui" Tapia y al tesorero de la AFA

Por Redacción Política

Las medidas quedaron formalizadas en el Boletín Oficial, a través de los decretos 2754 y 2756. Ambos documentos fueron refrendados por los ministros Natalio Mema (Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial) y Víctor Fayad (Hacienda y Finanzas).

En el primer caso, el Ejecutivo autorizó un aporte irrevocable de $316.330.725,20, correspondiente a los certificados 4 bis, 5 bis y 6 de la obra principal. En el segundo decreto, se sumó un aporte de $245.169.413,7, destinado a cubrir obras adicionales vinculadas al mismo proyecto.

Natalio Mema en los paradores del Metrotranvía
El ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema.

El ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema.

Ambas decisiones se respaldan en lo establecido por la Ley 9601 de Presupuesto 2025, que faculta al Poder Ejecutivo a transferir fondos a la STM para inversiones en bienes de capital e infraestructura, incluida la modernización del Metrotranvía.

También se apoyan en las autorizaciones previstas en la Ley 9497 para el uso del crédito destinado a financiar esta obra de transporte.

Los expedientes incorporan informes técnicos del Directorio de la STM que fundamentan la necesidad de los aportes, certificaciones de obras ejecutadas y la adjudicación a la empresa Ambiente Smart S.A., encargada del sistema de preembarque.

Además, contienen el visto bueno de la Subsecretaría de Transporte y la intervención presupuestaria de la Tesorería General.

Según lo dispuesto, los fondos se harán efectivos conforme a la disponibilidad financiera y previa firma de los convenios correspondientes entre el Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial y la STM. Las erogaciones serán imputadas al presupuesto 2025 bajo la Unidad de Gestión de Crédito ST5005.

Los decretos

pedido_299845_10122025
pedido_299859_10122025

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La vicegobernadora, Hebe Casado, afirmó que “el orden público no se negocia”, mientras el Gobierno denunció ataques a policías y daños durante las manifestaciones.

Detenidos, policías heridos y armas blancas: lo que dejó una nueva protesta antiminera en Mendoza

Por Redacción Política
 La convocatoria apunta a facilitar financiamiento a MiPyMEs agrícolas, agroindustriales y vitivinícolas, con cupos por entidad de hasta USD 40 millones.

El Gobierno convoca a bancos para bonificar tasas de créditos en dólares a exportadores

Por Redacción Política
Reforma Laboral: las CTA se declaran en estado de movilización permanente.

Las CTA rechazaron la reforma laboral y se declararon en "estado de movilización permanente"

Por Redacción Política
Patricia Bullrich participó del Seminario Propymes organizado por el Grupo Techint

Reforma laboral: Bullrich destacó el límite de 10 horas pagas a delegados gremiales y "el resto, a laburar"

Por Redacción Política