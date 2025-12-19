Estos son los nombres más usados en Mendoza en 2025, en un año donde los nacimientos disminuyeron un 13%

El Registro Civil de Mendoza dio a conocer el balance de la gestión correspondiente a 2025, elaborado a partir de un análisis comparativo de los principales trámites y registros realizados en relación con el año 2024. Los datos reflejan cambios significativos en las dinámicas sociales de la provincia, con variaciones en matrimonios, uniones convivenciales, divorcios, nacimientos y defunciones.

En materia de matrimonios , durante 2025 se celebraron 4.984 enlaces , frente a los 5.397 registrados en 2024 , lo que representa una disminución aproximada del 7,6% . Esta caída consolida una tendencia descendente que se viene observando en los últimos años. En contrapartida, las uniones convivenciales continúan en alza: pasaron de 4.533 en 2024 a 4.603 en 2025 , con un incremento cercano al 1,5% , afianzándose como una alternativa cada vez más elegida por las parejas.

Otro indicador relevante del período es el aumento de los divorcios . Mientras que en 2024 se inscribieron 3.949 trámites , en 2025 la cifra ascendió a 4.592 , lo que implica un crecimiento aproximado del 16% .

La tendencia más marcada del informe está vinculada a la disminución de los nacimientos . En 2025 se registraron 7.818 nacimientos de varones y 7.601 de mujeres , en comparación con los 9.060 y 8.681 , respectivamente, del año anterior. En términos generales, la caída alcanza alrededor del 13% , confirmando un descenso sostenido de la natalidad en la provincia.

Por último, las defunciones también muestran una leve baja: pasaron de 15.176 en 2024 a 14.117 en 2025 , lo que representa una reducción cercana al 7% .

El balance presentado por el Registro Civil evidencia transformaciones profundas en los comportamientos sociales y demográficos de Mendoza, marcadas por la reducción de nacimientos y matrimonios tradicionales, y el crecimiento de otras formas de vínculo y disolución familiar.

Isabella y Mateo encabezaron el ranking de nombres más elegidos en Mendoza en 2025

El Registro Civil de Mendoza dio a conocer los nombres más utilizados para recién nacidos durante 2025 en la provincia. Según los datos oficiales, Isabella fue el nombre más elegido, con 422 inscripciones, seguida por Mateo, que registró 357.

En el tercer lugar se ubicó Gael, con 336 nacimientos, mientras que Valentina completó el listado de los cuatro nombres más populares, con 322 registros.

Las cifras reflejan las tendencias actuales en la elección de nombres por parte de las familias mendocinas, con una marcada preferencia por opciones cortas y de fuerte presencia en los últimos años.

Cuál es el significado de los nombres más elegidos en 2025

Isabella es un nombre femenino de origen hebreo, derivado de Elisheba (Elisabet), y su significado más aceptado es: “Promesa de Dios” o “Dios es mi juramento”. Además de su significado religioso, el nombre suele asociarse a cualidades como fuerza, nobleza, elegancia y liderazgo.

Mateo es un nombre masculino de origen hebreo, proveniente de Mattityahu, y su significado es: “Don de Dios” o “Regalo de Dios”. El nombre llegó al español a través del latín Matthaeus y tiene una fuerte tradición bíblica, ya que San Mateo fue uno de los doce apóstoles y autor de uno de los Evangelios.

Gael es un nombre masculino de origen celta, vinculado a los pueblos gaélicos de Irlanda y Escocia. Su significado más aceptado es: “Generoso”, “protector” o “el que es de origen gaélico”. Aunque no tiene un origen bíblico, Gael se popularizó en los últimos años por su sonoridad moderna y corta, y por la asociación con valores como fuerza, valentía e independencia.

Valentina es un nombre femenino de origen latino, derivado de Valens, Valentis, y su significado es:“Valiente”, “fuerte” o “la que tiene salud y fortaleza”. En la antigua Roma, valens hacía referencia a la fuerza física y espiritual, por lo que el nombre quedó asociado a la energía, el coraje y la determinación.