El solsticio de verano marca el inicio oficial de la estación más cálida en el hemisferio sur, que según el SMN traerá temperaturas más elevadas que el promedio y olas de calor.

Comienza el verano en Argentina: qué es el solsticio y por qué hoy es el día más largo del año.

Este 21 de diciembre comienza oficialmente el verano en Argentina con la llegada del solsticio de verano, el fenómeno astronómico que da lugar al día con mayor cantidad de horas de luz y a la noche más corta del año en el hemisferio sur. El evento impacta de manera directa en el clima, la vida cotidiana y la organización social y productiva del país.

Según precisó el Servicio de Hidrografía Naval, el inicio exacto del verano se produce a las 15:03 (hora oficial argentina, UTC-3). Esta determinación surge de cálculos astronómicos basados en la posición relativa de la Tierra respecto del Sol, por lo que puede variar algunos minutos cada año.

Qué es el solsticio y por qué ocurre "El solsticio es el momento en que el Sol alcanza su máxima declinación hacia el norte o el sur en relación con la línea del Ecuador", explicó el organismo. La inclinación del eje terrestre, de aproximadamente 23,5 grados, provoca que el hemisferio sur reciba la mayor incidencia de radiación solar, extendiendo al máximo el período diurno.

solsticio de verano El término solsticio proviene del latín solstitium, que significa “sol quieto”, en referencia a que el Sol parece detener su desplazamiento aparente en el cielo antes de invertir lentamente su recorrido.

Con el inicio del verano, se esperan cambios importantes en las condiciones meteorológicas. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, las proyecciones indican temperaturas por encima de los valores promedio, con mayor riesgo de olas de calor, especialmente en el centro y norte del país.

El solsticio de verano coincide tradicionalmente con el inicio de la temporada turística, en particular en la Costa Atlántica y otros destinos de veraneo, además del cierre del ciclo lectivo y las celebraciones de fin de año. solsticio Tras el solsticio de diciembre, los días comenzarán a acortarse de forma gradual hasta la llegada del equinoccio de otoño, que en 2026 ocurrirá el 20 de marzo. Desde el SHN explicaron que esta variación anual se debe a que el año trópico, el tiempo real que tarda la Tierra en completar su ciclo estacional, es levemente más corto que el año calendario, lo que obliga a realizar estos ajustes en las fechas.