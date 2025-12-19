Vacaciones de verano: cuál es la diferencia de precios entre Argentina, Chile, Brasil y Estados Unidos

Aunque el auge de las vacaciones al exterior continúa entre los argentinos, el escenario económico ya no resulta tan conveniente como el año pasado, cuando en varios casos vacacionar fuera del país costaba menos que hacerlo dentro. De cara al verano , el análisis del gasto total muestra un cambio de tendencia: los destinos locales recuperaron competitividad frente a los internacionales.

Así lo indica un relevamiento elaborado por la Fundación Ecosur de la Bolsa de Comercio de Córdoba, que advierte, no obstante, que los precios internos todavía se mantienen elevados en comparación con otros países de la región.

- El primero es la llamada “canasta estadía” , que contempla alojamiento en hotel tres estrellas para cuatro personas , comidas, bebidas y transporte local, sin incluir pasajes aéreos ni seguro médico. Bajo ese criterio,

- Mar del Plata no aparece como la opción más económica para enero. Vacacionar dos semanas en la ciudad balnearia tiene un costo estimado de USD 4.816, por encima de varios destinos internacionales.

- Río de Janeiro lidera el ranking de los más baratos con USD 3.803, lo que representa una diferencia del 21% a favor de la ciudad brasileña.

- Santiago de Chile se ubica en USD 4.038, un 16% menos que Mar del Plata, mientras que Cancún alcanza los USD 4.448, un 8% por debajo.

Los destinos más caros

En el extremo opuesto, Punta del Este y Miami resultan significativamente más caros en términos de estadía, con valores 73% y 86% superiores a los de la ciudad argentina, respectivamente. Sin embargo, el panorama cambia de manera contundente cuando se incorpora el segundo indicador del estudio: la “canasta total de vacaciones”, que suma a la estadía el costo del transporte y el seguro médico.

El factor del traslado

- Al incluir el traslado de cuatro personas, Mar del Plata pasa a ser el destino más accesible, con un costo total de USD 4.916.

- Detrás se ubican Santiago de Chile con USD 5.901.

- Río de Janeiro con USD 6.249.

- Más lejos quedan Punta del Este con USD 10.390.

- Cancún con USD 11.538.

- Miami con USD 16.004.

La diferencia se explica porque, en el caso de los destinos internacionales, se computan vuelos y seguro médico, mientras que para Mar del Plata solo se considera el viaje ida y vuelta en auto, incluyendo combustible y peajes.

De este modo, vacacionar en Santiago de Chile resulta USD 985 más caro que hacerlo en Mar del Plata, lo que implica un 20% adicional, mientras que Río de Janeiro supera al destino local en USD 1.334, un 27% más. En Punta del Este, Cancún y Miami, la brecha se amplía de forma marcada, con costos 111%, 135% y 226% superiores, respectivamente.

El costo de vacacionar en Argentina

Como resultado, el costo en dólares de vacacionar en la Costa Atlántica argentina durante el verano de 2026 se redujo. En comparación con diciembre de 2024, la canasta estadía bajó un 30% en Mar del Plata, mientras que aumentó un 11% en Punta del Este y un 12% en Río de Janeiro. Esta dinámica achicó la brecha de precios y devolvió a Mar del Plata un lugar central como una de las opciones más económicas al considerar el gasto total de las vacaciones.