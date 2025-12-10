Verano en Mendoza: las reservas son bajas pero hay expectativas de superar la mala temporada pasada

A menos de un mes del comienzo formal de las vacaciones , el sector hotelero y turístico de Mendoza acusa pocas reservas . A sabiendas de que diciembre no es el mejor mes para la provincia y de que muchas decisiones de salida serán sobre la hora, los empresarios del rubro se esperanzan con una mejora este verano . En realidad, al haber sido tan magra la temporada pasada, advirtieron que con muy poco podrían superarla.

Las sensaciones son encontradas. Por un lado, el último fin de semana extra largo fue bueno y alcanzó una ocupación promedio de 75% según el Ente Turismo Mendoza (Emetur). Aquí hay que mencionar la importante atracción de visitantes que implicaron los numerosos eventos que hubo como las fiestas electrónicas y la de la cerveza. La conjunción de feriados y espectáculos de nivel internacional parece infalible; en especial porque atrae a turistas nacionales de alto poder adquisitivo.

Por otro lado, la baja cantidad de reservas de cara al verano y el año de baja que las antecede crispan un poco los nervios de los empresarios. En especial de los que trabajan en blanco y deben estar a la altura de los estándares que exige el sector en Mendoza. Ariel Pérez, presidente de la Asociación de Hoteles de Turismo (AHT) filial Mendoza , expresó –luego de un relevamiento con los socios de la entidad- que en general se esperan ocupaciones cercanas al 50% para el verano.

“Esto es al menos un 10% por debajo de las ocupaciones de 2025 y 2024 y al menos un 25% menos que en los mismos meses del 2023”, contextualizó Pérez quien agregó que febrero viene con mejores intenciones turísticas que las manifestadas para enero, al menos hasta el momento.

En línea, Marcelo Rosental, presidente de la Cámara Hotelería de Mendoza , explicó que en noviembre el sector terminó con una ocupación del 65% en la plaza de Ciudad y Gran Mendoza. “Comparado con otros años es un 18% a 20% de baja”, expresó el también gerente de Villagio Hotel Boutique. “Creemos que el año va a terminar con un 55% de ocupación total, muy lejos del 70% histórico que ha tenido Mendoza como plaza”, expresó Rosental.

Destino manso

Desde el Emetur, en tanto, expresaron que las reservas para el verano “vienen muy bien, por lo que se espera que sea mejor que los veranos 2025 y 2024”. El Emetur lanzará promociones que se sumarán a las campañas “mansas” que ofrecen productos gastronómicos y en bodegas a precios accesibles. Recientemente, también se lanzó el “manso alojamiento” que, al igual que los programas mencionados, estará vigente hasta el 15 de febrero.

Mientras las primeras ofrecen un tope de $30.000 para almorzar o cenar, el precio de la segunda será un valor total máximo diario de $100.000 para estadía en base doble con desayuno. “Al menos hasta el momento los turistas no me han preguntado por los programas de manso aunque seguramente les sirve a otros”, destacó Mercedes, dueña de una Agencia de Viajes.

Una importante empresaria gastronómica de la provincia mencionó que el programa había sido beneficioso para su restaurante. Más allá de esto y de cara al turismo, las agencias de viajes están preocupadas ya que el caso de Mercedes se replica. “He hablado con otras agencias que son más grandes que nosotros y tampoco tienen casi reservas”, observó Mercedes. Agregó que ella solo tiene 5 tours privados para diciembre y que agencias conocidas que salían al menos dos veces por semana, hoy no lo están haciendo.

La apuesta de la transición

Para Ariel Pérez, el 2026 será un año donde para consolidar la propuesta de valor del destino Mendoza actual, uno en el que el tipo de cambio no jugará a favor del turismo receptivo. Sin embargo, agregó, al no ser un año de elecciones, la estabilidad permitirá desarrollar el turismo de reuniones. “Se trata de un complemento muy relevante para este destino, principalmente para la hotelería de 4 y 5 estrellas”, destacó el presidente de AHT.

Bodegas Mendoza menú a la carta.jpg Gentileza

En línea, Rosental expresó que para el verano hay expectativas en las promociones que han lanzado tanto tarjetas como destinos. Entre estas se destaca el Banco Nación que financia a consumidores y empresas del sector. “Hay pocas reservas tomadas, pero las decisiones de último minuto y el turismo interno podrían jugar de manera interesante”, observó Rosental en función de lo sucedido durante los últimos fines de semana largos.

Al igual que Ariel Pérez, el presidente de la Cámara de Hotelería expresó que 2026 será un año de transición ya que no hay indicadores que hablen de crecimiento en Argentina. De hecho el FMI bajó sus expectativas para el país y todavía no se sabe qué puede pasar con los sectores atados al consumo y al poder adquisitivo, que vienen rezagados y apuestan por el financiamiento. Al turismo de reuniones mencionado por Pérez, Rosental sumó la expectativa que despierta el nuevo corporativo que podría llegar de la mano de la minería; luego de la aprobación legislativa de PSJ.

Por último, y luego de dos años de un contexto diferente para el turismo internacional, hay coincidencia en el sector de que –muy de a poco- ha comenzado a volver el turista extranjero. Desde Brasil en donde la brecha cambiaria es menor que el año pasado y porque se han comenzado a ver –muy tímidamente aún- de nuevo a visitantes de Europa, Canadá y Estados Unidos, que habían desaparecido. Los incentivos fiscales para combatir la informalidad y las reformas laboral e impositiva también encienden las esperanzas.