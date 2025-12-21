Lo que la tormenta nos dejó: el reporte de Defensa Civil tras el daño provocado por el granizo en San Rafael

En la noche del sábado, una serie de tormentas invadieron el cielo en San Rafael con fuertes vientos, abundante agua y gran precipitación de granizo. Estos fenómenos meteorológico persistieron hasta la madrugada del domingo, perjudicando a los vecinos de ese departamento.

Todo comenzó cerca de las 22, cuando una tormenta con granizo afectó a distintos sectores. El episodio se registró en Cuadro Benegas, Valle Grande y Rama Caída. Otro frente se hizo presente por El Usillal y La Tombina, según reportaron medios locales.

Se trató de tormentas severas, con lluvias intensas y granizo de gran tamaño. A las 23, aproximadamente, la piedra golpeó con fuerza a la Ciudad sanrafaraelina y a gran parte de los distritos.

Alrededor de la medianoche, granizo del tamaño de un huevo provocó graves daños en viviendas, vehículos, comercios y producciones agrícolas. En horas de la madrugada, cerca de las 2, una tercera tormenta solo agravó la situación de viviendas, vehículos, comercios y producciones agrícolas ya afectados.

Cabe mencionar que los aviones de lucha antigranizo se encontraban realizando tareas de mitigación, desde las 18, pero el poder de la tormenta prevaleció. Los vecinos de la zona recurrieron a las redes para reportar pérdidas materiales y el malestar por la lucha antigranizo, con voces a favor y en contra.

"Granizo del tamaño de un huevo. Casas, autos y cosechas destruidas. Familias endeudadas. Y todavía hay quienes dicen que 'la lucha antigranizo funcionó'. No. Fracasó. Fracasó técnica, económica y moralmente. Millones de pesos todos los años para un sistema que no evita el desastre y solo sirve para que nadie se haga cargo", denunció un ciudadano desde las redes sociales, postura a la que se acoplaron otros vecinos.



Otro usuario comentó: "Si anoche causó daños la tormenta con lucha antigranizo, imaginate si no estuviera los aviones qué daños nos hubiera ocasionado". En paralelo, otra persona escribió: "Contra la naturaleza no se puede ir.. la lucha antigranizo es para combatir, no para exterminar las celdas de granizo. el problema es que tenemos un concepto erróneo del sistema. Sin lucha y aviones quizás hubiese sido peor todavía la tormenta".

El reporte de daños tras la tormenta

De acuerdo al informe de Defensa Civil, la tormenta dejó varios árboles caídos y ramas desprendidas sobre la vía pública. Además detalló la presencia de cables caídos, con riesgo para transeúntes y vehículos.

Las cuadrillas de emergencia de la municipalidad local y Edemsa realizaron trabajaron en conjunto durante la madrugada para normalizar la situación. Esto incluyó el retiro de los árboles y las ramas, como así también de los cables con cortes preventivos de energía cuando fue necesario.

Árboles caídos en San Rafael tras la tormenta Árboles caídos en San Rafael tras la tormenta.

En horas de la mañana la situación se había normalizado, salvo algunos casos. A posterior se continuó con el trabajo pero enfocado en la prevención y control en zonas puntuales.

En ese marco, las autoridades solicitaron transitar con máxima precaución en las zonas afectadas, especialmente en la Ruta Provincial 173, en Valle Grande. Allí se registra abundante acumulación de ripio en los badenes y algunos desprendimientos de rocas sobre la carpeta asfáltica.

Caminos afectados en San Rafael Caminos afectados en San Rafael.

El relevamiento de Defensa Civil por tormentas desde el día 20/12/2025 hasta las 12 del día 21/12/2025

SAN RAFAEL:

Árboles caídos: 9

Ramas caídas: 6

Cables caídos: 5

Calles obstruidas/anegadas: 4

TOTAL: 24

Se registró caída de granizo en zonas cultivadas. Se desconocen las afectaciones hasta que el personal idóneo realice las tareas de relevamiento.

LUJÁN:

Árboles caídos: 2

Calles obstruidas/anegadas: 2

TOTAL: 4

SANTA ROSA:

Árboles caídos: 2

TOTAL: 2

Ciudad, Guaymallén, Maipú, Las Heras, Lavalle, Godoy Cruz, San Martín, Rivadavia, Junín, La Paz, San Carlos, Tunuyán, Tupungato, Malargüe, General Alvear. Sin novedades.

TOTAL DE NOVEDADES: 30

"Se mantiene monitoreo de la situación meteorológica por parte de Dirección Provincial de Defensa Civil", informaron.