Las fotos de Franco Colapinto en la Argentina: pádel, recitales y compras

Franco Colapinto está de visita en la Argentina para pasar las fiestas de fin de año junto a su familia. El pilarense pasó por la localidad bonaerense de San Andrés de Giles, donde vive su padre Aníbal, y generó un revuelo entre los residentes.
Sus vacaciones suceden luego de completar la temporada 2025 con Alpine y antes de prepararse para el próximo año, en el que buscará mejorar su rendimiento.
Las fotos del paso del piloto de Fórmula 1 se viralizaron rápidamente en las redes sociales; fueron varios los fanáticos que se lo encontraron de manera casual le pidieron selfies.
En una de las imágenes se lo puede ver junto a su padre en una carnicería. A su lado estaba el carro de compras y ambos miraban los cortes de carne. Incluso, el carnicero le pidió una foto al piloto, que tenía puesta una remera y shorts deportivos y unas alpargatas.
A la salida, el pilarense se sacó fotos con varios fanáticos y en su mano se podía ver una chocolatada que había comprado.
Hace varios días que Colapinto llegó al país. En su paso por Buenos Aires, asistió al recital de la banda Airbag en el Estadio Monumental, jugó al pádel en Nordelta, renovó su licencia médica en la Asociación Argentina de Volantes, y cenó con el famoso productor y amigo Bizarrap.