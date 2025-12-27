Las fotos de Franco Colapinto en la Argentina: pádel, recitales y compras

El representante argentino en la Fórmula 1 está en Buenos Aires visitando a su familia para pasar las fiestas de fin de año.

Franco Colapinto está en Argentina disfrutando el fin de año junto a su familia y amigos.

Franco Colapinto está de visita en la Argentina para pasar las fiestas de fin de año junto a su familia. El pilarense pasó por la localidad bonaerense de San Andrés de Giles, donde vive su padre Aníbal, y generó un revuelo entre los residentes.

Sus vacaciones suceden luego de completar la temporada 2025 con Alpine y antes de prepararse para el próximo año, en el que buscará mejorar su rendimiento.

Franco Colapinto Franco Colapinto está en Argentina disfrutando el fin de año junto a su familia y amigos. web Las vacaciones de Franco Colapinto, en fotos Las fotos del paso del piloto de Fórmula 1 se viralizaron rápidamente en las redes sociales; fueron varios los fanáticos que se lo encontraron de manera casual le pidieron selfies.

En una de las imágenes se lo puede ver junto a su padre en una carnicería. A su lado estaba el carro de compras y ambos miraban los cortes de carne. Incluso, el carnicero le pidió una foto al piloto, que tenía puesta una remera y shorts deportivos y unas alpargatas.

Franco Colapinto Franco Colapinto está en Argentina disfrutando el fin de año junto a su familia y amigos. web Embed Franco Colapinto se sacó fotos con algunos vecinos de San Andrés de Giles. El piloto argentino está de vacaciones en el país.



Agustina de Alba. pic.twitter.com/Qw0T6mHASb — Corta (@somoscorta) December 27, 2025 A la salida, el pilarense se sacó fotos con varios fanáticos y en su mano se podía ver una chocolatada que había comprado.