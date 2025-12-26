26 de diciembre de 2025 - 21:05

Fórmula 1: Alpine recibió un respaldo clave de la FIA que beneficia a Franco Colapinto

La FIA avaló el motor Mercedes para 2026, lo que asegura una ventaja de rendimiento clave frente a rivales como Ferrari y Audi

El fallo de la FIA para la Fórmula 1 2026 que beneficia a Colapinto. 

La FIA ha tomado una decisión trascendental de cara a la nueva era de la Fórmula 1 de cara a 2026. El organismo optó por avalar la interpretación técnica que permite a Mercedes mantener el diseño de su nuevo motor, pese a los reclamos de otros fabricantes por una posible ventaja reglamentaria.

Esta resolución tuvo un impacto positivo para el equipo Alpine que utilizará las unidades de potencia de la firma alemana a partir del cambio reglamentario que entrará en vigencia en 2026. El fallo representa un primer respaldo para el proyecto que utilizará el piloto Franco Colapinto, ya que el equipo dejará atrás los motores Renault y pasará a ser cliente de Mercedes.

El motor que genera conflicto

Según pudo saber Agencia Noticias Argentinas, esta situación ha generado fuertes tensiones en el paddock.

La polémica se centró en la relación de compresión de las nuevas unidades de potencia cuando trabajan a alta temperatura, un punto considerado gris dentro del reglamento técnico.

Mercedes, proveedor de Alpine y Williams, y Red Bull Powertrains quedaron en el foco por desarrollar soluciones que podrían traducirse en una mejora de rendimiento. Equipos rivales advirtieron que el aumento de temperatura durante el funcionamiento del motor podría llevar la relación de compresión más allá de los límites permitidos, aunque los controles habituales de la FIA se realizan a temperatura ambiente.

Frente a este escenario, el organismo rector se vio obligado a fijar postura antes del inicio del nuevo ciclo técnico.

Resolución de la FIA

El organismo rector fijó una postura clara: “son legales si, durante las pruebas realizadas a temperatura ambiente, se mide una relación de compresión de 16:1. No importa si, al calentarse, el valor resultante es mayor”.

El criterio no dejó conformes a todos, ya que algunos equipos se amparaban en el artículo 1.5 del reglamento técnico, que establece que los autos deben ajustarse a la normativa en todo momento durante un evento y no solo en las verificaciones en frío.

En caso de confirmarse una brecha de rendimiento, los fabricantes relegados podrían acceder a las Oportunidades Adicionales de Desarrollo y Mejora para compensar desventajas.

Honda, Ferrari y Audi serían los más afectados por no haber explotado esta interpretación del reglamento y sostuvo que revertir el rumbo sería prácticamente imposible en el corto plazo.

