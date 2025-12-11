F1: Flavio Briatore elogia a Colapinto y confía en un 2026 más sólido en Alpine

El asesor ejecutivo del equipo francés destacó la madurez del piloto argentino y su evolución en la última temporada, asegurando que se perfila como el compañero ideal de Pierre Gasly.

El ejecutivo del equipo Alpine, Flavio Briatore volvió destacar la maduréz de Franco Colapinto en esta temporada.

Flavio Briatore junto a Pierre Gasly y Franco Colapinto, con los que sueña tener un gran 2026 con Alpine.

La temporada 2025 de la Fórmula 1 cerró su telón y ya se enfocan todas las miradas en lo que será 2026, marcado por cambios significativos en pilotos, escuderías y regulaciones técnicas. En este contexto, Franco Colapinto buscará dejar atrás un año irregular y mostrar todo su potencial al volante de Alpine.

Briatore rompe el silencio Durante el receso, Flavio Briatore sorprendió al hablar sobre Colapinto, ofreciendo declaraciones inéditas que resaltan la evolución del argentino. Según el exjefe de equipo y actual asesor ejecutivo de Alpine: "Pasé mucho tiempo con Franco y vi un cambio en él. En los últimos meses, su madurez cambió por completo. Entiende lo que hace con el equipo, con los ingenieros. Realmente me sorprendió".

DLA Franco Colapinto junto a Briatore. Gentileza. Crecimiento palpable en pista Briatore puso el foco en el desempeño de Colapinto en la última parte de la temporada:"Si ves las últimas carreras, no tuvo accidentes y manejó muy bien. Estuvo muy cerca, dos décimas arriba, dos décimas abajo de Pierre"

La comparación con Pierre Gasly, piloto más experimentado de Alpine, subraya la progresión del joven piloto de Pilar, quien parece haber ganado la confianza de todo el equipo.

Confianza del equipo y respaldo total El italiano también recordó los inicios complicados de Colapinto en Alpine: "Al principio, había mucha gente en el equipo que no estaba convencida con su desempeño. Seguí apostando por él y hoy todos creen que es estupendo para Alpine y el compañero correcto de Pierre"