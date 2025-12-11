11 de diciembre de 2025 - 18:34

Lionel Messi deslumbra en la India: estatua de 21 metros y gira especial "GOAT Tour"

El capitán de la selección inaugurará una escultura monumental en Calcuta y recorrerá Hyderabad, Mumbai y Nueva Delhi junto a Luis Suárez y Rodrigo De Paul. El viaje combina homenajes, partidos de celebridades y encuentros institucionales.

El jugador rosarino será homenajeado en la India con una escultura que mide 21 metros, que será inaugurada por el propio capitán de la Selección Argentina.

El jugador rosarino será homenajeado en la India con una escultura que mide 21 metros, que será inaugurada por el propio capitán de la Selección Argentina. 

Lionel Messi se prepara para ser homenajeado con una escultura de 21 metros de altura en la ciudad de Calcuta, India. La presentación forma parte del “GOAT Tour”, un recorrido especial organizado tras los recientes logros del delantero con Inter Miami. La ceremonia tendrá lugar este sábado y marca el inicio de un periplo que también incluye visitas a Hyderabad, Mumbai y Nueva Delhi.

El evento permitirá a los aficionados acercarse a Messi no solo a través de la monumental estatua, sino también en la zona “Hola Messi”, que exhibe una réplica a tamaño real del jugador sentado en un trono. Por cuestiones de seguridad, Messi presenciará la inauguración desde su hotel. Además, se presentará un mural de grandes dimensiones con la imagen del astro argentino.

image
Se espera que miles de fanáticos colmen el lugar, donde también se exhibirán réplicas de los trofeos obtenidos por el astro de Inter Miami, que llegará acompañado por Rodrigo De Paul y Luis Suárez.

Se espera que miles de fanáticos colmen el lugar, donde también se exhibirán réplicas de los trofeos obtenidos por el astro de Inter Miami, que llegará acompañado por Rodrigo De Paul y Luis Suárez.

Partidos, conciertos y encuentros institucionales

En Hyderabad, el rosarino participará en la GOAT Cup, un partido de celebridades en formato siete contra siete que se jugará en el estadio Internacional Rajiv Gandhi. La jornada incluirá también un concierto en honor de Messi. Durante la gira, está prevista una reunión con el primer ministro Narendra Modi y un reconocimiento al equipo juvenil de la Academia Minerva por sus recientes victorias en torneos europeos.

Homenajes internacionales

La estatua requirió 27 días de trabajo de 45 personas y se suma a otros reconocimientos internacionales al capitán de la selección argentina. Messi ya había recibido un homenaje con escultura de bronce en Argentina en 2016, y Barcelona confirmó que trabaja en una estatua para el estadio Nou Camp.

image
Lionel Messi con la Copa del Mundo que ganó junto a la Selección Argentina en Qatar 2022.

Lionel Messi con la Copa del Mundo que ganó junto a la Selección Argentina en Qatar 2022.

Un año destacado en números

En 2025, Messi acumuló 46 goles en 53 partidos, ubicándose junto a figuras como Kylian Mbappé (62 goles), Harry Kane (58) y Erling Haaland (52). Además, registró 28 asistencias con Inter Miami (19 en fase regular y 9 en playoffs).

Una carrera histórica

La campaña 2025 se ubica como la décima mejor temporada goleadora de Messi, superando algunas de sus campañas en Barcelona. Su récord sigue siendo 2012, con 91 goles entre club y selección. Hasta la fecha, Messi suma 896 goles y 407 asistencias en 1.137 partidos, distribuidos entre Barcelona, PSG, selección argentina e Inter Miami.

Vigencia intacta

El repaso de sus mejores temporadas confirma la vigencia del astro argentino. Sus 46 goles de 2025 lo ubican detrás de campañas como 2010 (60), 2011 (59), 2016 (59) y 2014 (58), consolidando un historial que sigue creciendo a nivel internacional.

