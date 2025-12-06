6 de diciembre de 2025 - 19:26

No tiene límites: todos los títulos de Lionel Messi en su carrera profesional

Lionel Messi estiró su palmarés tras ganar de la MLS con Inter Miami. Ahora, el más ganador de la historia, registra 47 estrellas.

Lionel Messi de Argentina celebra hoy, tras ser campeones del mundo en la final del Mundial de Fútbol Qatar 2022 entre Argentina y Francia en el estadio de Lusail (Catar). EFE/ Juan Ignacio Roncoroni
Lionel Messi de Argentina celebra hoy, tras ser campeones del mundo en la final del Mundial de Fútbol Qatar 2022 entre Argentina y Francia en el estadio de Lusail (Catar). EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

Foto:

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Leé además

Inter Miami campeón de la MLS Cup: la magia de Messi y fiesta completa en el Chase. 

Inter Miami campeón de la MLS Cup con una brillante actuación de Lionel Messi

Por Sergio Faria
Lionel Messi, referente del combinado albiceleste.

Lionel Messi, el gran ausente en el sorteo del Mundial 2026

Por Redacción Deportes
G7hE-zCWEAADnqN
Lionel Messi lidera al Inter Miami a su primer título de la MLS Cup.

Lionel Messi lidera al Inter Miami a su primer título de la MLS Cup.

La Pulga gritó campeón con cuatro camisetas diferentes: Barcelona, Paris Saint-Germain, Inter Miami y la Selección Argentina. En mayo del 2023, cuando obtuvo la Ligue 1 con el PSG, superó a Dani Alves como el jugador más ganador de todos los tiempos. Aquel fue su trofeo número 43. Meses más tarde, ya con la camiseta del equipo estadounidense, sumó dos más a nivel clubes, la Leagues Cup de aquel año y la Supporters' Shield 2024, mientras que con la Albiceleste alzó la Copa América 2024 llegando a 46 títulos totales.

image
INTER MIAMI. Es la primera liga para el equipo de Mascherano y el título 47 de Messi.

INTER MIAMI. Es la primera liga para el equipo de Mascherano y el título 47 de Messi.

Hasta el momento jugó 45 finales, ganó 32 y perdió tan solo 13. Además, acumula 37 tantos en los 50 encuentros definitivos -considerando finales de ida y vuelta- en los que participó. Asimismo, con la Albiceleste, disputó diez -contando los Juegos Olímpicos de Beijing y el Mundial Sub-20 de los Países Bajos- y ganó seis.

Todos los títulos de Messi en su carrera, por equipo

BARCELONA

  • Champions League: 4 (2005/06; 2008/09; 2010/11; 2014/15)
  • La Liga: 10 (2004/05 · 2005/06; 2008/09 · 2009/10; 2010/11; 2012/13; 2014/15; 2015/16; 2017/18; 2018/19)
  • Copa del Rey: 7 (2008/09; 2011/12; 2014/15; 2015/16; 2016/17; 2017/18; 2020/21).
  • Mundial de Clubes: 3 (2009; 2011; 2015).
  • Supercopa de Europa: 3 (2009/10; 2011/12; 2015/16).
  • Supercopa de España: 8 (2005/06 · 2006/07; 2009/10; 2010/11; 2011/12; 2013/14; 2016/17; 2018/19)

PSG

  • Ligue 1: 2 (2021/22; 2022/23).
  • Supercopa de Francia: 1 (2021/22).

INTER MIAMI

  • Leagues Cup: 1 (2023)
  • Supporters' Shield: 1 (2024)
  • MLS: 1 (2025)

ARGENTINA

  • Mundial: 1 (2022)
  • Copa América: 2 (2021 y 2024).
  • Mundial Sub-20: 1 (2005).
  • Juegos Olímpicos de Beijing: 1 (2008).
  • Finalissima: 1 (2022).
Embed

Todos los títulos de Messi en su carrera, en orden cronológico

  • La Liga 2004/05
  • Mundial Sub-20 2005
  • Champions League 2005/06
  • La Liga 2005/06
  • Supercopa de España 2005/06
  • Supercopa de España 2006/07
  • La Liga 2008/09
  • Juegos Olímpicos de Beijing 2008
  • Champions League 2008/09
  • Supercopa de España 2009/10
  • Copa del Rey 2008/09
  • Mundial de Clubes 2009
  • La Liga 2009/10
  • Supercopa de Europa 2009/10
  • Champions League 2010/11
  • Supercopa de España 2010/11
  • La Liga 2010/11
  • Copa del Rey 2011/12
  • Mundial de Clubes 2011
  • Supercopa de Europa 2011/12
  • Supercopa de España 2011/12
  • La Liga 2012/13
  • Supercopa de España 2013/14
  • La Liga 2014/15
  • Copa del Rey 2014/15
  • Champions League 2014/15
  • Mundial de Clubes2015
  • La Liga 2015/16
  • Copa del Rey 2015/16
  • Supercopa de Europa 2015/16
  • Supercopa de España 2016/17
  • La Liga 2017/18
  • Copa del Rey 2016/17
  • Supercopa de España 2016/17
  • La Liga 2018/19
  • Supercopa de España 2018/19
  • Copa del Rey 2020/21
  • Copa América 2021
  • Ligue 1 2021/22
  • Supercopa de Francia 2021/22
  • Finalissima 2022
  • Mundial 2022
  • Ligue 1 2022/23
  • Leagues Cup 2023
  • Copa América 2024
  • Supporters' Shield 2024
  • MLS 2025
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El capitán de la Selección Argentina, elogió el presente de Boca y de su amigo, Leandro Paredes. 

El elogio de Messi que ilusiona a Boca: "Paredes cambió la energía del equipo"

Por Redacción Deportes
Lionel Messi, capitán y referente del seleccionado albiceleste.

El mejor jugador del fútbol argentino, según Lionel Messi: "Acomodó el equipo"

Messi y su destacado mensaje de cara al próximo mundial.  

Messi se sincera sobre Argentina y alimenta la ilusión mundialista antes del sorteo en Washington

Por Redacción Deportes
Imagen ilustrativa.

Gala de los Personajes del Año: las figuras del streaming y la televisión que estarán presentes

Por Redacción Espectáculos