No tiene límites: todos los títulos de Lionel Messi en su carrera profesional

G7hE-zCWEAADnqN Lionel Messi lidera al Inter Miami a su primer título de la MLS Cup. Gentileza.

La Pulga gritó campeón con cuatro camisetas diferentes: Barcelona, Paris Saint-Germain, Inter Miami y la Selección Argentina. En mayo del 2023, cuando obtuvo la Ligue 1 con el PSG, superó a Dani Alves como el jugador más ganador de todos los tiempos. Aquel fue su trofeo número 43. Meses más tarde, ya con la camiseta del equipo estadounidense, sumó dos más a nivel clubes, la Leagues Cup de aquel año y la Supporters' Shield 2024, mientras que con la Albiceleste alzó la Copa América 2024 llegando a 46 títulos totales.