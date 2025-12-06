No tiene límites: todos los títulos de Lionel Messi en su carrera profesional

Inter Miami derrotó 3-1 a Vancouver Whitecaps por la final de la MLS 2025. Lionel Messi volvió a salir campeón y agigantó su historia como el futbolista más ganador de todos los tiempos. El astro argentino registra 47 títulos en su haber.
Lionel Messi estiró su palmarés tras ganar de la MLS con Inter Miami. Ahora, el más ganador de la historia, registra 47 estrellas.
Inter Miami derrotó 3-1 a Vancouver Whitecaps por la final de la MLS 2025. Lionel Messi volvió a salir campeón y agigantó su historia como el futbolista más ganador de todos los tiempos. El astro argentino registra 47 títulos en su haber.
La Pulga gritó campeón con cuatro camisetas diferentes: Barcelona, Paris Saint-Germain, Inter Miami y la Selección Argentina. En mayo del 2023, cuando obtuvo la Ligue 1 con el PSG, superó a Dani Alves como el jugador más ganador de todos los tiempos. Aquel fue su trofeo número 43. Meses más tarde, ya con la camiseta del equipo estadounidense, sumó dos más a nivel clubes, la Leagues Cup de aquel año y la Supporters' Shield 2024, mientras que con la Albiceleste alzó la Copa América 2024 llegando a 46 títulos totales.
Hasta el momento jugó 45 finales, ganó 32 y perdió tan solo 13. Además, acumula 37 tantos en los 50 encuentros definitivos -considerando finales de ida y vuelta- en los que participó. Asimismo, con la Albiceleste, disputó diez -contando los Juegos Olímpicos de Beijing y el Mundial Sub-20 de los Países Bajos- y ganó seis.
