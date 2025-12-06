Fue haciendo historia día a día, partido a partido. Inter Miami jugó su primera semifinal y final de Conferencia. Y las ganó: el Este fue suyo. Disputó su primera MLS Cup, y sí, volvió a escribir una página dorada, acaso la más importante de su -corta- vida. Para que el combo sea tan completo como inolvidable: la fiesta fue en su Chase Stadium, cancha de la que se despidió siendo campeón de la MLS, nada menos. En la definición venció al Vancouver Whitecaps de Müller y compañía por 3-1. Y el trofeo fue a las manos de Lionel Messi, que aportó un doblete de asistencias, la leyenda del fútbol mundial que quería ser rey en Estados Unidos.

image Inter Miami campeón de la MLS Cup con una brillante actuación de Lionel Messi. Gentileza. La temporada de Inter Miami La temporada de Inter Miami fue irregular, con una primera fase intensa y con el Mundial de Clubes en el medio. De a poco se fue acomodando, Mascherano le fue encontrando el dibujo al equipo y el sistema, se animó a sentar a Luis Suárez y se convirtió en DT debutante y campeón. Méritos para el Jefecito, que también se fue asentando de a poco, a la par de su equipo.

Embed Lionel Andrés Messi siempre tiene un acto de magia más por entregar. Qué pase, por favor. Fenomenal Allende. Inter Miami es campeón de la MLS pic.twitter.com/DzPs7dw03v — VSports Team (@VSportsTM) December 6, 2025 Luego de la fase regular en la que terminó tercero, llegó el turno de los Playoffs, una especie de karma en el pasado, pero que en este 2025 pasó a ser un camino de sonrisas y goles. Con Messi siendo Messi, Allende en plan goleador, Alba, Busquets y De Paul ordenando y Ríos Novo agrandándose, Inter Miami sacó a Nashville en tres partidos, goleó a Cincinnati de visitante, también fue paliza vs. New York City en la final del Este y superó bien a Whitecaps en el Chase.

G7hEdRVWcAAiMYy Inter Miami campeón de la MLS Cup con una brillante actuación de Lionel Messi Gentileza. La gran final del Inter Miami La final fue peleada y jugada. Roces, amarillas y emociones en un estadio a pleno (a partir de 2026 hará local en su nueva casa, el lujoso Freedom Park). Allende avisó, Allen se jugó el cuerpo ante Müller y la tercera jugada terminó adentro: Messi dejó tres en el camino con su clase, Allende mandó el centro y Ocampo, al querer rechazar, la mandó en su propio arco. Autogol del colombiano. Hubo polémica con un penal que pidió el visitante (a Sabbi, jugada fina sin revisión de VAR), Messi probó al arco dos veces sin suerte y Ríos Novo se convirtió en héroe sacando dos tremendas, una a Sabbi poniendo el cuerpo cuando el italo-estadounidense lo fusiló.