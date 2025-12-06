Fórmula 1: Franco Colapinto no encontró ritmo y finalizó 19° en la última práctica de Abu Dhabi

En la gran sorpresa del día en Yas Marina, George Russell (Mercedes) se quedó con el mejor tiempo de la tercera práctica libre del Gran Premio de Abu Dhabi . Su registro lo posiciona como un aspirante a pelear por un lugar destacado en la clasificación que se disputará en pocas horas.

Lando Norris (McLaren), líder del campeonato, terminó en la segunda posición, mientras que Max Verstappen (Red Bull) completó el podio de la sesión con el tercer mejor tiempo. La tanda dejó en evidencia la competitividad de los equipos de punta y anticipa una clasificación ajustada y emocionante. Mientras que el argentino Franco Colopinto ocupó el 19° lugar.

Colapinto estuvo lejos de concretar una buena marca, donde los entrenamientos fueron liderados por George Russell con 1:23.334 por delante de Lando Norris y Max Verstappen . En cuarto lugar se metió Fernando Alonso y en quinto quedó Oscar Piastri.

La serie de clasificación de la a última carrera del año se correrá desde las 11 de la mañana hora de nuestro país y podrá seguirse po r Disney+ y Fox Sports (Latinoamérica).

La jornada en Yas Marina volvió a mostrar un Alpine con problemas de rendimiento. Franco Colapinto finalizó 19 ° en la sesión de entrenamientos, registrando un tiempo de 1:24.501, apenas 0.429 segundos detrás de su compañero Pierre Gasly, quien marcó 18° con 1:24.072.

Gasly logró superar a Lewis Hamilton, que sufrió un accidente a mitad de la práctica, y a Yuki Tsunoda, que no pudo completar su intento final debido a un choque en los pits. A pesar de la leve ventaja sobre Colapinto, el francés tampoco logró meterse en los primeros puestos de la tabla, reflejando las limitaciones del A525 en un circuito que exige ritmo y consistencia.

El aspecto que más preocupa a Alpine es la escasa mejora de Colapinto respecto a los entrenamientos anteriores. En la FP1 había marcado 1:24.855, y en la FP2 1:24.771, por lo que el avance en la última sesión fue mínimo. Esta falta de progreso podría complicar las posibilidades del argentino de acercarse a la zona de puntos en la carrera de cierre de temporada.

Donde sobre el final de la FP3 George Russell sorprendió y fue el más veloz de la tanda con 1:23.334, apenas por delante (0.004) de Lando Norris. El principal candidato al título giró en 1:23.338 y superó a Max Verstappen (3° con 1:23.458) y a Oscar Piastri (5° con 1:23.593).

Tras el despiste de Hamilton la práctica se detuvo durante 10 minutos.

Lo que pasó el viernes

El inicio del fin de semana fue prometedor para el piloto de Pilar. En la primera sesión de entrenamientos en Yas Marina logró meterse entre los diez mejores, a solo 0.370s del tiempo de referencia. Lando Norris marcó el ritmo con un sólido 1m24.485s, escoltado por Max Verstappen y Charles Leclerc en un margen mínimo.

Pero la segunda práctica mostró un panorama muy distinto. Con todos los titulares en pista y condiciones más representativas de lo que será la clasificación, Colapinto cayó al 19° puesto, a 1.688 de Norris, nuevamente el más veloz con 1m23.083s. Pierre Gasly también sufrió con el rendimiento del Alpine y cerró la tabla.

Con dos sesiones que dejaron sensaciones opuestas, Colapinto afrontará el resto del fin de semana decidido a capitalizar cualquier oportunidad en un circuito donde la clasificación es clave y la degradación de neumáticos suele ser determinante. La misión está clara: cerrar el año mostrando evolución y pelear, por primera vez, por un lugar en la zona de puntos.

En Abu Dhabi la F1 despide una temporada irrepetible

El campeonato 2025 de la Fórmula 1 llega a su punto final en Abu Dhabi, un cierre que combina definición deportiva, espectáculo nocturno y el adiós a un ciclo técnico que marcará época. El circuito de Yas Marina, con su estética futurista y su atmósfera de lujo, vuelve a ser centro global de atención con tres pilotos con chances matemáticas de coronarse: Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri.

La carrera no solo resolverá el título, sino que tmbién será la última bajo el reglamento vigente antes del gran rediseño que debutará en 2026, una transición que ya condiciona estrategias, pruebas y decisiones de los equipos.

Un circuito que mezcla ingeniería, extravagancia y show

Yas Marina siempre se caracterizó por sus singularidades. El trazado, construido en medio de una isla artificial pensada para el turismo de alto nivel, es una pieza única dentro del calendario. Desde la salida de boxes en descenso hacia un túnel ciego -un diseño que no se repite en ningún otro circuito de la categorí- hasta la recta de más de 1,2 kilómetros que convierte al DRS en un arma decisiva, todo está calculado para generar acción.

La modificación de 2021 agilizó el dibujo, haciendo más fluidas las transiciones entre sectores y potenciando los frenajes fuertes, claves para quienes gestionan mejor el ritmo en tandas largas. Y entre su historia reciente, Abu Dhabi arrastra momentos que quedaron grabados en la memoria del deporte: desde el controvertido final de 2021 que le dio el primer título a Verstappen, hasta la coronación récord de Sebastian Vettel en 2010, cuando se convirtió (con apenas 23 años) en el campeón más joven de todos los tiempos.

El último capítulo del reglamento actual

El Gran Premio significará también la despedida formal de los neumáticos utilizados desde 2022. Pirelli apostará otra vez por su gama más blanda (C3, C4 y C5), un combo ideal para un circuito donde el graining en el último sector ha sido un dolor de cabeza constante.

Aunque Abu Dhabi suele encaminarse a estrategias de una sola parada, la oscilación de temperaturas —al tratarse de una carrera nocturna— suele abrir margen para sorpresas. Cerrado el fin de semana, la actividad seguirá con los test postemporada, donde los equipos ya montarán configuraciones especiales para simular las cargas aerodinámicas que exigirán las reglas de 2026, además de los ensayos obligatorios para jóvenes pilotos.

Tres aspirantes, un solo campeón

Norris llega con una ventaja de 12 puntos sobre Verstappen, mientras que Piastri se posiciona a 16 unidades de su compañero de equipo. McLaren aspira a coronar un año excepcional con uno de sus pilotos al frente, mientras Red Bull deposita su confianza en la experiencia de Verstappen, dueño de múltiples victorias en este circuito y firme candidato a igualar los cinco triunfos de Lewis Hamilton en Yas Marina.

La batalla promete tensión, ritmo extremo y una pelea estratégica marcada por la necesidad de evitar errores en un trazado donde los adelantamientos son posibles, pero costosos.