Fórmula 1: Lewis Hamilton cierra un 2025 complicado con un accidente en Abu Dhabi

El Gran Premio de Abu Dhabi, última fecha de la temporada 2025 de Fórmula 1, terminó de resumir un año difícil para Lewis Hamilton. El piloto británico sufrió un trompo en una curva del trazado de Yas Marina y terminó chocando de frente contra la protección del muro, provocando la rotura de la suspensión delantera de su Ferrari.

Un año difícil en rojo El estreno de Hamilton con la escudería italiana se transformó en un auténtico desafío: un SF-25 poco competitivo y problemas técnicos constantes arruinaron sus opciones de pelear por el título. La decisión de Ferrari de detener la evolución del coche en abril, enfocándose directamente en el desarrollo para 2026, dejó al heptacampeón con un monoplaza con el que batalló durante toda la temporada.

image Lewis Hamilton. Afortunadamente el heptacampeón no sufrió ningún tipo de consecuencias solo roturas en su SF-25, @F1 Problemas técnicos y falta de evolución Entre las dificultades del SF-25, Hamilton sufrió especialmente por la altura del eje trasero, modificada tras la descalificación en China por desgaste del fondo plano, lo que redujo notablemente la carga aerodinámica. Ajustes posteriores a la suspensión trasera no lograron compensar la pérdida de rendimiento, dejando al piloto británico sin subir al podio por primera vez en toda su carrera en un año completo de Fórmula 1.

La última esperanza que se desvanece La última esperanza era Yas Marina. Durante el primer tramo del tercer entrenamiento, Hamilton logró mejorar y llegó a colocarse segundo en algunos sectores, superando incluso a su compañero Charles Leclerc. Sin embargo, esa ilusión se desvaneció rápidamente cuando perdió el control del auto y se estampó contra la pared.