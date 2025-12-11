Las Yaguaretés retornan a la competencia intensa en el Rugby seven

El seleccionado mayor femenino de Rugby iniciará su preparación para el seven de Dubái a jugarse en enero

El sábado 13 de diciembre el seleccionado femenino mayor de Rugby vuelve a reunirse en Casa Pumas hasta el viernes 19 de diciembre, en lo que será la última concentración del año 2025.

Nahuel García, head coach de Las Yaguaretés contó cómo se está preparando el equipo y sus objetivos de cara al 2026: “Comenzamos nuestra última concentración del año y obviamente el foco está puesto en el SVNS 3, estamos con muchísimas expectativas ya que es la última y única oportunidad que tenemos en la temporada para clasificar al SVNS 2. Estamos poniendo mucho foco en los detalles que el equipo necesita mejorar y potenciar para poder ser un equipo realmente competitivo en Dubái y conseguir uno de los dos cupos para ir al SVNS 2”.

Además, reafirmó las fortalezas del equipo de cara al último encuentro del año: “Vamos a tener una concentración larga de seis días divididas en dos bloques de rugby con un intervalo de recuperación en el medio. La concentración es de 18 jugadoras y todas están en condiciones de competir por un lugar en el equipo que nos va a representar en el SVNS 3”,cerró García

El plantel de Las Yaguaretés ALTINI, Cecilia – Casa De Padua (URBA)

Cecilia – Casa De Padua (URBA) BRÍGIDO, Virginia – Córdoba Athletic (Cordobesa)

Virginia – Córdoba Athletic (Cordobesa) DELGADO, Candela – Cardenales (Tucumán)

Candela – Cardenales (Tucumán) DÍAZ, Malena – Universitario (Cordobesa)

Malena – Universitario (Cordobesa) ESCALANTE, Cristal – Las Águilas (Nordeste)

Cristal – Las Águilas (Nordeste) GERVASIO, Magalí – La Plata RC (URBA)

Magalí – La Plata RC (URBA) GONZÁLEZ, Sofía – Casa De Padua (URBA)

Sofía – Casa De Padua (URBA) GONZÁLEZ, Yamila – Club Taborín (Cordobesa)

Yamila – Club Taborín (Cordobesa) IACARUSO, Francesca – Ciudad de Buenos Aires (URBA)

Francesca – Ciudad de Buenos Aires (URBA) JUAN, Candela – Marabunta (Alto Valle)

Candela – Marabunta (Alto Valle) LECUONA, Milagros – Centro Naval (URBA)

Milagros – Centro Naval (URBA) MEDINA, Azul – Cardenales (Tucumán)

Azul – Cardenales (Tucumán) MORENO, Andrea – Aguará Guazú (Tucumán)

Andrea – Aguará Guazú (Tucumán) PEDROZO, Paula – La Salle (URBA)

Paula – La Salle (URBA) REDING, Antonella – Club Atlético Echagüe (Entrerriana)

Antonella – Club Atlético Echagüe (Entrerriana) RODICH, Talía – Las Águilas (Nordeste)

Talía – Las Águilas (Nordeste) TALADRID, María – La Plata RC (URBA)

María – La Plata RC (URBA) VELÁZQUEZ, Ruth – CAPRI (Misiones)