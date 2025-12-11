11 de diciembre de 2025 - 18:29

Las Yaguaretés retornan a la competencia intensa en el Rugby seven

El seleccionado mayor femenino de Rugby iniciará su preparación para el seven de Dubái a jugarse en enero

Virginia Brigido una de las referentes del seleccionado mayor de Rugby femenino

Foto:

UAR
La destacada María Taladrid una de las convocadas a las Yaguaretés

Foto:

UAR
Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

El sábado 13 de diciembre el seleccionado femenino mayor de Rugby vuelve a reunirse en Casa Pumas hasta el viernes 19 de diciembre, en lo que será la última concentración del año 2025.

Nahuel García, head coach de Las Yaguaretés contó cómo se está preparando el equipo y sus objetivos de cara al 2026: Comenzamos nuestra última concentración del año y obviamente el foco está puesto en el SVNS 3, estamos con muchísimas expectativas ya que es la última y única oportunidad que tenemos en la temporada para clasificar al SVNS 2. Estamos poniendo mucho foco en los detalles que el equipo necesita mejorar y potenciar para poder ser un equipo realmente competitivo en Dubái y conseguir uno de los dos cupos para ir al SVNS 2”.

Además, reafirmó las fortalezas del equipo de cara al último encuentro del año: “Vamos a tener una concentración larga de seis días divididas en dos bloques de rugby con un intervalo de recuperación en el medio. La concentración es de 18 jugadoras y todas están en condiciones de competir por un lugar en el equipo que nos va a representar en el SVNS 3”,cerró García

El plantel de Las Yaguaretés

  • ALTINI, Cecilia – Casa De Padua (URBA)
  • BRÍGIDO, Virginia – Córdoba Athletic (Cordobesa)
  • DELGADO, Candela – Cardenales (Tucumán)
  • DÍAZ, Malena – Universitario (Cordobesa)
  • ESCALANTE, Cristal – Las Águilas (Nordeste)
  • GERVASIO, Magalí – La Plata RC (URBA)
  • GONZÁLEZ, Sofía – Casa De Padua (URBA)
  • GONZÁLEZ, Yamila – Club Taborín (Cordobesa)
  • IACARUSO, Francesca – Ciudad de Buenos Aires (URBA)
  • JUAN, Candela – Marabunta (Alto Valle)
  • LECUONA, Milagros – Centro Naval (URBA)
  • MEDINA, Azul – Cardenales (Tucumán)
  • MORENO, Andrea – Aguará Guazú (Tucumán)
  • PEDROZO, Paula – La Salle (URBA)
  • REDING, Antonella – Club Atlético Echagüe (Entrerriana)
  • RODICH, Talía – Las Águilas (Nordeste)
  • TALADRID, María – La Plata RC (URBA)
  • VELÁZQUEZ, Ruth – CAPRI (Misiones)
