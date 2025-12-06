Rugby: Argentina se redimió y ganó a los seleccionados de Francia y Australia

El seleccionado nacional de Rugby reducido buscaba redimirse de lo que fue el último puesto en Dubai la semana pasada y en Ciudad del Cabo levantaron ampliamente su nivel para volver a ser ese equipo que demostraron ser en los últimos años.

La caída fue en manos de España por 31-26 para cerrar la primera jornada. Los Pumas 7’s enfrentarán a Fiji este domingo 7 de diciembre a las 07.44 en busca de la final.

La gran novedad del primer día de competencias fue el debut de Pedro de Haro, jugador de Atlético del Rosario. Por su parte, Juan Patricio Batac sufrió un golpe en su cabeza y por protocolo HIA no podrá ser parte del plantel en la jornada final.

Los Pumas 7´s comenzaron su participación en Ciudad del Cabo ante Australia, que venía de ser finalista en Dubái la semana pasada.

El encuentro fue de dominio absoluto para el conjunto argentino que jugó casi todo el partido en territorio australiano. Firmes en el contacto, sólidos en defensa y clínicos en ataque, fueron algunas de las claves para poder quedarse con la victoria.

Seis tries marcaron los dirigidos por Santiago Gómez Cora, finalizando el encuentro con un contundente 36-0 (parcial de 12-0). Para destacar, el debut del rosarino Pedro de Haro, jugador surgido de Atlético del Rosario.

Para el primer encuentro, Los Pumas 7´s salieron a la cancha con: Matteo Graziano, Juan Patricio Batac, Santiago Álvarez, Pedro de Haro (debut), Santiago Mare (Capitán), Luciano González y Marcos Moneta; luego ingresaron Santiago Vera Feld, Martiniano Arrieta, Eliseo Morales, Sebastián Dubuc y Valentín Maldonado. Marcaron los tries Santiago Mare, Marcos Moneta, Luciano González (por duplicado) y Matteo Graziano (por duplicado); mientras que Luciano González aportó dos conversiones y Santiago Vera Feld una.

Francia, ¡adentro!

En el segundo partido llegó Francia, que venía de vencer a Los Pumas 7´s en Dubái por 59-7, una durísima derrota para el seleccionado nacional. Aquí la historia fue otra, si bien el partido fue muy parejo y los franceses mostraron una gran reacción sobre el final, los dirigidos por Santiago Gómez Cora lograron capitalizar los puntos marcados en los comienzos de ambos tiempos.

Vera y González marcaron de entrada en el comienzo del partido y nuevamente Lucho junto con el ingresado Arrieta estiraron la ventaja en el segundo. El resultado final fue de 24-19, con un parcial de 12-5.

Ante Francia, Los Pumas 7´s formaron con: Matteo Graziano, Santiago Vera Feld, Santiago Álvarez, Pedro de Haro, Santiago Mare (Capitán), Luciano González y Marcos Moneta; luego ingresaron Martiniano Arrieta, Eliseo Morales, Sebastián Dubuc y Valentín Maldonado. No ingresó Santino Zangara. Los tries los marcaron Santiago Vera Feld, Luciano González (por duplicado) y Martiniano Arrieta, mientras que Santiago Vera Feld y Martiniano Arrieta aportaron una conversión cada uno.

España, complicó

Para el último duelo del día aparecía España, que venció a Los Pumas 7’s en Dubai tras una histórica remontada 31-28, tras ir perdiendo 28-5 al termino del primer tiempo. El conjunto europeo se hizo fuerte desde un comienzo con dos tries en los primeros cuatro minutos. Sin embargo, la potencia de Luciano González se hizo presente y apoyó su quinto try en el certamen para achicar el marcador.

El equipo español volvió a golpear, esta vez al final de la primera parte, para irse al descanso 17-7. Al minuto de la segunda parte, volvería a aparecer Luciano González para ilusionarse con dar vuelta el partido, pero dos nuevas conquistas españolas llevaban el encuentro 31-14. A falta de un minuto, Marcos Moneta apoyó un nuevo try argentino que necesitaba perder por menos de siete para conquistar el punto bonus que lo clasificara a semifinales.

Sobre la chicharra, tras una excelente jugada de Sebastián Dubuc dejando en el camino a varios españoles, le cedió la pelota a Eliseo Morales que finalizó la jugada. Santiago Mare convirtió tras una excelsa pegada y dejó el marcador 31-26 a favor de España, pero con la clasificación asegurada.

El equipo argentino formó de la siguiente manera: Matteo Graziano, Santiago Vera, Santiago Álvarez, Pedro de Haro, Santiago Mare (Capitán), Luciano González y Marcos Moneta; luego ingresaron Martiniano Arrieta, Eliseo Morales y Sebastián Dubuc. Valentín Maldonado y Santino Zangara no sumaron minutos.