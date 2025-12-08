Argentina, en Rugby, mejoró la performance anterior y logró plata

Rugby: Argentina se redimió y ganó a los seleccionados de Francia y Australia

El seleccionado nacional de Rugby en la especialidad Siete volvió al podio. El recambio necesario para esta temporada se va asentando y los jóvenes se amoldan a la experiencia y roce de los jugadores con rodaje.

La paciencia y el tiempo le permitirá a este equipo continuar en constante crecimiento. En la ciudad sudafricana, Los Pumas 7’s obtuvieron la medalla de plata tras caer en la final ante Sudáfrica por 21-19.

Los dirigidos por Santiago Gómez Cora cerraron el 2025 nuevamente en la definición de una etapa tras la actuación de Dubái una semana atrás.

El dato de la jornada es el de Luciano González, quien con ocho tries fue el tryman del certamen. En el horizonte cercano del equipo argentino quedará descansar para retomar los entrenamientos a comienzos de 2026 para enfocarse en la próxima gira doble que será en primera instancia en Singapur, el 31 de enero y 1° de febrero, y en segundo lugar en Perth, el 7 y 8 de febrero.

En las semifinales, Los Pumas 7´s se enfrentaron ante Fiji, rival que los venía de vencer por 26-19 en el primer partido de fase de grupos la semana pasada en Dubái.

Aquí en Ciudad del Cabo, la situación sería distinta. En la primera mitad, los dirigidos por Santiago Gómez Cora no mostraron fisuras, fueron muy precisos tanto en ataque como en defensa, no dejando jugar al rival y, tras una conquista de Santiago Mare más dos de Santiago Álvarez, se fueron al complemento 17-0 arriba (Vera Feld aportó una conversión).

El único momento de dificultad fue cuando en los últimos segundos Luciano González vio la amarilla por Knock on deliberado pero, a pesar de contar con solo seis jugadores en cancha, la defensa argentina no mostró flaquezas y logró mantener el ingoal en cero.

En el complemento, tras aguantar unos minutos hasta el regreso de Lucho González, fue éste mismo quien estiró la ventaja para el seleccionado nacional (22-0). A los 4 minutos, Fiji reaccionó y puso presión en el marcador tras una conquista de Viwa Naduvalo, pero rápidamente Santiago Mare liquidó el encuentro. Fiji marcó dos tries en el último minuto de juego, pero no había tiempo para más y con un triunfo 29-21, Los Pumas 7´s se metieron en la final del torneo.

Ante Fiji, Los Pumas 7´s salieron a la cancha con: Matteo Graziano, Santiago Álvarez, Santiago Vera Feld, Pedro de Haro, Santiago Mare (Capitán), Luciano González y Marcos Moneta; luego ingresaron Santino Zangara, Martiniano Arrieta, Eliseo Morales, Sebastián Dubuc y Valentín Maldonado. Marcaron los tries Santiago Mare (por duplicado), Santiago Álvarez (por duplicado) y Luciano González; mientras que Santiago Vera Feld y Santiago Mare aportaron una conversión cada uno.

La Gran Final

La gran final de Ciudad del Cabo enfrentaba a argentinos y sudafricanos, rivales que se vieron las caras en Dubái. Aquella vez fue victoria de los dirigidos por Santiago Gómez Cora.

En esta ocasión, y con Sudáfrica con la ventaja de ser local, la historia iba a ser diferente. En el primer tiempo, Los Pumas 7’s sacaron ventaja tras la fortaleza habitual de Luciano González, mientras que Sudáfrica rápidamente iba a emparejar el encuentro tras su primera conquista del partido. Sin embargo, Argentina volvía a ponerse al frente tras una gran jugada de González y la velocidad característica de Marcos Moneta que iba a cerrar la primera mitad 14-7 a favor.

Al minuto de la segunda parte, Moneta apoyó su segundo try del partido tras una corrida memorable dejando en el camino a la defensa sudafricana.

A pesar de la ventaja argentina, los locales reaparecerían en el encuentro con dos tries convertidos que le darían el oro en su casa.

Para este encuentro, Argentina formó de la siguiente manera: Matteo Graziano, Santiago Álvarez, Santiago Vera Feld, Pedro de Haro, Santiago Mare (Capitán), Luciano González y Marcos Moneta; luego ingresaron Martiniano Arrieta, Eliseo Morales y Sebastián Dubuc.

Los tries argentinos los apoyaron Marcos Moneta, en dos oportunidades, y Luciano González. Santiago Vera Feld acertó dos conversiones.

Performance en los circuitos de seven

Con la presea de plata en Ciudad del Cabo, el seleccionado nacional alcanzó las 53 medallas en el Circuito Mundial. 12 de oro, 18 de plata y 23 de bronce. Mientras que fue la 30° final disputada en su historia, con un saldo de 12 victorias y 18 derrotas. La gran particularidad es que Santiago Gómez Cora participó en 44 de estas 53 medallas. 19 como jugador y 26 como entrenador. Histórico.