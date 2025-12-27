27 de diciembre de 2025 - 20:49

Arte, ritual y encuentro al pie de la montaña: Uspallata celebra el Festival por la Paz Mundial

El festival se realizará el 3 y 4 de enero en el Polideportivo y el Centro Cultural de Uspallata, con entrada libre, talleres abiertos y una programación artística diversa.

Los Andes | Carina Bruzzone
Por Carina Bruzzone

Uspallata se prepara para recibir la cuarta edición del Festival Internacional Uspallata Pedido por la Paz Mundial, un encuentro socio-cultural que combina arte, espiritualidad, bienestar y un fuerte mensaje de no violencia. El evento se realizará los días sábado 3 y domingo 4 de enero, a partir de las 20 horas, en el Polideportivo y el Centro Cultural de Uspallata, con entrada libre y gratuita y un aporte voluntario a criterio del público.

Martino Raich (Austria) Armonización con música de alta frecuencia.

Martino Raich (Austria) Armonización con música de alta frecuencia.

Lejos de ser solo un festival artístico, la propuesta se inscribe en un marco más amplio de actividades altruistas que se desarrolla en simultáneo en Punta de Vacas. En ese contexto, el arte aparece como una herramienta de transformación personal y social, y la ceremonia central de la quema de “Pedidos por la Paz Mundial” funciona como un gesto simbólico colectivo que invita a reflexionar, desear y soltar.

Durante ambas jornadas, el público podrá recorrer una programación diversa que incluye música en vivo, poesía, danzas, artes plásticas, artes visuales, talleres de bienestar y espacios de encuentro, con la participación de artistas locales, nacionales e internacionales. Según explican desde la organización, el objetivo es generar un espacio abierto, inclusivo y accesible, donde distintas expresiones culturales convivan bajo un mismo hilo conductor: la paz como valor activo y posible.

Leo Gasco cantante de Pedro el Ermitaño.

Leo Gasco cantante de Pedro el Ermitaño.

La grilla artística refleja ese espíritu plural. En el escenario del Polideportivo de Uspallata se presentarán músicos y performers de distintos puntos del país y del exterior. El sábado abrirá la jornada la Apertura del Mensaje de Silo y Comunidad Huarpe, seguida por presentaciones de artistas como Carolina Maderwar, Sandra Basso ZOE, Perla del Alba, Iona y Chalchalecos, entre otros. Uno de los momentos centrales será el Pedido y Símbolo de Paz, con participación de representantes de Italia, España y Estados Unidos, reforzando el carácter internacional del encuentro. El cierre musical quedará a cargo de DJ Flama, sumando un cruce entre lo ritual y lo contemporáneo.

Además de los espectáculos, el festival propone talleres y actividades de bienestar, orientados al desarrollo personal y la introspección. Entre ellos se destacan espacios de armonización con música de alta frecuencia, fortalecimiento del centro de gravedad interno, charlas vinculadas a la glándula pineal y presentaciones de libros, junto con talleres de cerámica y otras prácticas artísticas. La idea es que el público no sea solo espectador, sino parte activa de la experiencia.

Alguno de los Talleres bienestar que se presentaron año pasado: Josafa Bahía maestro Capoeira (Brasil)

Alguno de los Talleres bienestar que se presentaron año pasado: Josafa Bahía maestro Capoeira (Brasil)

Desde la organización remarcan el carácter autogestivo del festival y el acompañamiento del municipio de Las Heras. En diálogo con medios locales, señalaron que la intención es “generar un acercamiento entre distintos estratos sociales con un fin altruista, homogeneizar la cultura y llevarla al alcance de todos”. En esa línea, también destacan el impacto positivo que el evento tiene en la economía local, especialmente en una época de alta afluencia turística como enero.

El festival no solo convoca a artistas de Mendoza, sino también a participantes de provincias como Córdoba, Buenos Aires y Rosario, además de referentes de países latinoamericanos como Chile y Brasil, y de Europa. Cada uno aporta su estilo y su mirada, pero siempre dentro del marco conceptual del arte inspirado por la paz, una de las banderas del encuentro desde su primera edición.

En un contexto global atravesado por conflictos, tensiones y discursos de violencia, el Festival Internacional Uspallata Pedido por la Paz Mundial propone una pausa necesaria. No promete soluciones mágicas ni respuestas cerradas, pero sí un espacio de encuentro donde el arte, el ritual y la comunidad funcionan como recordatorio de que la paz también se construye desde lo cotidiano, lo simbólico y lo colectivo.

El evento se realizará el sábado 3 y domingo 4 de enero, desde las 20 horas, en el Polideportivo y Centro Cultural de Uspallata. La entrada es libre y gratuita, con aporte voluntario. Más información y contacto a través de @festivalpedidoporlapazmundial.

