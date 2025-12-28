Un Poco De Ruido: El fenómeno de streaming que se volvió una fiesta despide el año en San Martín

Lo que empezó como un experimento de streaming entre amigos terminó convirtiéndose en uno de los fenómenos más convocantes de la música popular argentina actual. Un Poco de Ruido , el ciclo dedicado a la cumbia y la música tropical que conquistó audiencias digitales, escenarios masivos y premios de la industria, será el protagonista de la fiesta de Año Nuevo en San Martín , el próximo 31 de diciembre, en el Atlético Club San Martín.

La propuesta forma parte del evento World 360, un formato que combina música, tecnología y puesta en escena de gran escala, y que eligió el Este mendocino por su ubicación estratégica, accesibilidad y capacidad, consolidándolo como uno de los espacios más convocantes para despedir el año en la provincia.

Un Poco de Ruido nació como un programa de streaming enfocado en la música tropical, con un espíritu relajado. Conducido por Pinky (Juan Manuel Grossi), DJ Pipo (Gonzalo Leonardo) y Damo Martínez, el ciclo se apoyó desde el inicio en una fórmula simple pero efectiva: música en vivo, “zapadas” espontáneas, interacción constante con el público y una reivindicación explícita de la cumbia como espacio de encuentro, fiesta y memoria colectiva.

Con el correr de los meses, el programa fue creciendo en visualizaciones, alcance y repercusión. Las transmisiones en YouTube comenzaron a sumar miles de espectadores en vivo, mientras los clips circulaban con fuerza en redes sociales, replicados por artistas, músicos y referentes de distintos géneros.

Lejos de quedarse en el formato digital, Un Poco de Ruido dio el salto al vivo, trasladando su lógica de celebración colectiva a escenarios cada vez más grandes. Las primeras presentaciones presenciales funcionaron como una prueba de concepto: el público respondía, cantaba, bailaba y reproducía fuera de la pantalla la misma energía que había encontrado online.

El primer Movistar Arena

El crecimiento fue sostenido y, en poco tiempo, exponencial. Durante 2024, Un Poco de Ruido logró llenar el Movistar Arena, uno de los recintos más importantes del país, en un show que reunió a miles de personas y confirmó que el fenómeno había superado largamente la categoría de “programa de streaming”.

Según consignó la prensa nacional, más de doce mil personas participaron de una de sus grandes fiestas en vivo, una cifra que terminó de consolidar al proyecto como uno de los eventos tropicales más convocantes del momento. Aquella noche funcionó como un punto de inflexión: lo que había nacido como un ciclo digital ya era, definitivamente, un espectáculo de escala masiva.

En paralelo, el programa fue sumando invitados de peso, cruces inesperados y momentos virales que ampliaron su alcance más allá del público estrictamente cumbiero.

El respaldo de la industria

Ese recorrido encontró un reconocimiento clave cuando Un Poco de Ruido ganó el Martín Fierro del Streaming en la categoría musical, uno de los premios más importantes otorgados por APTRA en el ámbito digital. El galardón destacó la originalidad del formato y su aporte a la difusión de la música tropical dentro de las nuevas plataformas.

Un Poco de Ruido Un Poco de Ruido instagram

Para DJ Pipo (Gonzalo Leonardo), uno de los pilares del proyecto, el premio significó una validación de un trabajo construido desde abajo y con identidad propia. En distintas entrevistas, el DJ expresó su emoción por el reconocimiento y remarcó el valor de haber llevado la cumbia a espacios donde históricamente no siempre había tenido visibilidad.

El Martín Fierro no solo funcionó como un cierre simbólico de una etapa, sino también como un impulso para nuevas fechas, giras y propuestas en distintos puntos del país, entre ellas la esperada llegada a Mendoza para despedir el año.

El día que Messi los recibió en su casa

El impacto cultural de Un Poco de Ruido también quedó reflejado en episodios que trascendieron lo estrictamente musical. En un gesto que mezcló lo popular con lo inesperadamente íntimo, los integrantes de Un Poco de Ruido —Juan Manuel “Pinky” Grossi, Gonzalo “DJ Pipo” Leonardo y Damián “Damo” Martínez— vivieron un momento que muchos consideraron la síntesis del impacto que su proyecto musical tuvo durante el año: fueron recibidos en la casa de Lionel Messi en Rosario, donde pudieron entregarle en persona la icónica jarra del programa, ese objeto que se volvió símbolo del fenómeno cumbiero y que ya circula como meme y souvenir entre la comunidad de seguidores.

El encuentro no fue casual ni forzado: había comenzado semanas antes con un mensaje directo que los conductores del streaming le enviaron al capitán de la selección argentina para decirle que su mayor regalo había sido que él empezara a seguirlos, invitándolo a que les permitiera hacerle llegar unos presentes. Para sorpresa de todos, Messi respondió con humor y cercanía desde su cuenta personal: “Hola! Mandá un par de jarras que la quise conseguir y desde allá no podía jajaja”, antes de aclarar que no era necesario, pero que agradecía sinceramente el gesto, y que su familia había disfrutado de su contenido cuando estuvo en Rosario. Esa respuesta fue la chispa que encendió la visita y coronó en un encuentro relajado, donde la cumbia y el fútbol argentino, dos pasiones culturales enormes, se cruzaron de manera natural y festiva.

antes-de-navidad-lionel-messi-Un Poco de Ruido Hace un año, Un Poco de Ruido visitó al capitán de la selección, Lionel Messi. Instagram @unpocoderuidook

Lo curioso y, para muchos, encantador del episodio es que Messi no sólo aceptó el regalo, sino que lo incorporó a su propia celebración de Año Nuevo, mostrándolo en las historias de su pareja, Antonela Roccuzzo, mientras recibían el 2025 entre familia y amigos. En esas imágenes circuladas en redes, el astro aparece sosteniendo la “jarrita” personalizada de Un Poco de Ruido con una sonrisa despreocupada y un estilo veraniego —una camisa multicolor y bermuda— que contrastaba con la solemnidad que suele rodearlo en eventos de alta competencia. Ese detalle, casi trivial, terminó siendo interpretado por los seguidores como una señal de la sencillez y autenticidad del futbolista, alguien capaz de disfrutar de un gesto humilde y espontáneo de la cultura popular argentina, un puente simbólico entre la cumbia y el héroe nacional del fútbol.