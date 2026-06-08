De las profundidades al streaming: el Conicet prepara una nueva misión para explorar el mar Argentino

El año pasado, investigadores del Conicet emprendieron la expedición “ Talud Continental IV ”, una misión que se viralizó mediante un streaming en vivo desde el fondo del océano que tuvo casi 18 millones de visualizaciones . En esta ocasión, la organización anunció que en abril habrá una nueva travesía que buscará revelar lo desconocido de las profundidades del mar Argentino .

En Aconcagua Radio una científica advierte acerca de la realidad del CONICET: "Estamos laburando con donaciones"

Una investigadora del Conicet fue asesinada de ocho tiros por su pareja en Santa Fe

La nueva campaña, “ Talud Continental V ”, tendrá como objetivo explorar los cañones Ameghino y Almirante Brown , ubicados a aproximadamente 600 kilómetros de la costa de Chubut .

La misión tendrá una duración de 23 días y comenzará a fines de abril del 2027 , aunque se prevé la posibilidad de adelantarla a febrero .

Como en la expedición anterior, habrá transmisiones en vivo que invitarán al público a participar desde sus casas en los descubrimientos y acompañar a los científicos .

Talud Continental IV: un hito para el CONICET

La expedición fue en el 2025 y duró 3 semanas. La campaña dejó el descubrimiento de nuevas especies, posteos, memes e incluso la recompensa de ganar un Martín Fierro de Oro de Streaming.

El Talud Continental IV exploró el fondo del océano en el cañón submarino Mar del Plata, una grieta enorme que desciende a miles de metros de profundidad. Allí se identificaron 40 especies nuevas, como corales de aguas frías, crustáceos y pepinos de mar.

Además, la misión implicó un salto tecnológico por la innovación en el uso del ROV SuBastian, un robot submarino de investigación científica que cuenta con cámaras de alta definición y sistemas de muestreo de precisión que no dañan ni alteran el ecosistema marino.

CONICET4 El Talud Continental IV llevó al descubrimiento de 40 especies y una fuerte participación del público. CONICET

Sin embargo, la decisión de transmitir la investigación vía streaming a través del ROV SuBastian cambió por completo el panorama. El fenómeno se viralizó e invitó a todo tipo de personas (supieran o no de ciencia) a compartir los hallazgos del CONICET, publicar memes y apoyar las transmisiones.

El streaming que hizo historia

La transmisión se llamó “Fondo del Mar” y reunió a más de 100.000 espectadores simultáneos. El programa incluso tuvo niveles altos de audiencia en horarios controversiales, como las tres de la mañana.

El streaming contó con las voces de los científicos a bordo del buque, quienes desde el humor y el lenguaje común acercaron al público a los descubrimientos de la ciencia.

CONICET El streaming "Fondo del Mar" tuvo altos niveles de visualización, memes y apoyo en redes sociales. CONICET

Todo esto llevó a que en el 2025 el CONICET ganara el Martín Fierro de Oro de Streaming, un hecho sin precedentes para organismos de divulgación científica.

“Muchas veces la exploración científica ocurre lejos de la sociedad, especialmente cuando hablamos de ambientes tan remotos como el océano profundo. Ver a millones de personas siguiendo en vivo las inmersiones, haciendo preguntas, emocionándose con los hallazgos y siendo parte de alguna manera de la expedición fue muy importante para todo el equipo”, expresó Martín Brogger, investigador del CONICET en el Instituto de Biología de Organismos Marinos.

Detalles de la nueva expedición del Conicet

La campaña Talud Continental V será realizada en colaboración con el Schmidt Ocean Institute de Estados Unidos. El buque será el mismo que en el Talud Continental IV, el Falkor (too).

En la misión se explorarán los cañones Ameghino y Almirante Brown, una región poco explorada del océano Atlántico Sudoccidental que cuenta con un alto potencial de biodiversidad y presencia de Ecosistemas Marinos Vulnerables.

"La zona profunda de estos cañones no ha sido estudiada desde el punto de vista biológico hasta la fecha, por lo que va a ser la primera vez que podamos ver y estudiar esta fauna", afirmó Daniel Lauretta, investigador del CONICET en el Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia" y jefe científico de las campañas Talud Continental IV y V.

La expedición durará 23 días y contará con los mismos equipos tecnológicos que facilitaron las transmisiones en vivo en la última expedición. Además, habrá actividades educativas en colaboración a las escuelas, generación de contenidos para divulgación científica y publicación abierta de los datos en repositorios nacionales e internacionales.

CONICET5 La nueva expedición contará con el ROV SuBastian, lo que permitirá la retransmisión de las imágenes en vivo y directo para todo el público. CONICET

El equipo estará conformado por 19 científicos de instituciones argentinas. Aunque la mayoría serán investigadores que forman parte del CONICET, también habrá especialistas de universidades nacionales, como las de Buenos Aires, Córdoba, La Plata, Mar del Plata y Prefectura Naval Argentina.

“Para nosotros es una alegría enorme poder volver a trabajar en aguas profundas de nuestro país”, indicó Daniel Lauretta. “Poder ir a trabajar a un área nueva e inexplorada maximiza la probabilidad de encontrar especies nuevas para la ciencia, que es uno de los grandes objetivos de la campaña”, finalizó.