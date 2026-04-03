3 de abril de 2026 - 16:07

Una investigadora del Conicet fue asesinada de ocho tiros por su pareja en Santa Fe

El hombre también fue hallado sin vida en su domicilio. Investigan el caso como femicidio seguido de suicidio.

Un hombre asesinó a su mujer, a una de sus perritas y luego se quitó la vida | Imagen ilustrativa

Un hombre asesinó a su mujer, a una de sus perritas y luego se quitó la vida | Imagen ilustrativa

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un trágico hecho conmocionó a los vecinos del barrio Candioti Norte, en Santa Fe, cuando una pareja fue hallada sin vida junto a una de sus mascotas en su domicilio. Todos presentaban heridas de bala y el hombre fue encontrado con un arma en su mano.

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Las víctimas fueron identificadas como Silvina Rosa Drago, de 56 años y Héctor Riego de 63. Según detallaron las autoridades, el hecho habría ocurrido en la noche del miércoles y la madrugada del jueves.

Según informó el medio El Litoral, familiares de la mujer perdieron el contacto con ella el pasado miércoles, al notar que no contestaba su celular, lo que despertó preocupación.

El jueves por la mañana, la hermana de la víctima y su esposo llegaron a la casa, tocaron la puerta y, al notar que nadie respondía, decidieron entrar. En ese momento, se toparon con la trágica escena.

Santa Fe- Femicidio
Domicilio donde ocurrió el hecho

Domicilio donde ocurrió el hecho

Lo primero que vieron fue a la perrita muerta en el suelo del living arriba de un charco de sangre y al revisar la casa encontraron los cuerpos de Drago y Riego sin vida. La mujer presentaba ocho heridas de bala en su cuerpo, mientras que el hombre fue encontrado en el baño, dentro de la bañera, con un arma en su mano.

La perrita más pequeña de la casa fue la única sobreviviente, aunque también presentaba manchas de sangre en la cara. "Se ve que también la quiso matar, pero le erró", declaró una vecina a El Litoral.

Según datos del forense, los cuerpos llevaban 24 horas sin vida, sin embargo, no se ha precisado la hora de muerte. La principal hipótesis de la investigación apunta a un femicidio seguido de suicidio.

Quiénes eran las víctimas

Según trascendió, Silvina Rosa Drago era una prestigiosa bioquímica e investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet). En la página web del organismo se la presentaba como doctora de la Universidad de Buenos Aires-Área Nutrición, doctora en Ciencias Biológicas y magíster en Ciencias de Alimentos.

Silvina Rosa Drago- CONICET- Femicidio Santa Fe
Conmoción por el femicidio de Silvina Rosa Drago, bioquímica e investigadora del CONICET

Conmoción por el femicidio de Silvina Rosa Drago, bioquímica e investigadora del CONICET

Además, en mayo de 2023 había sido declarada santafesina destacada por el Concejo Municipal de la capital provincial.

Por su lado, Héctor Riego también era bioquímico pero, según relataron los vecinos, no ejercía su profesión.

La causa quedó en manos del fiscal en turno de la Unidad Especial de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación (MPA), el doctor Estanislao Giavedoni.

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