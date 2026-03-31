Conmoción en Santa Fe: murió un sacerdote de 40 años durante la misa de Domingo de Ramos

La Iglesia católica en el norte de Santa Fe atraviesa horas de profundo dolor tras la muerte del sacerdote Nicolás Benítez , quien falleció a los 40 años luego de sufrir una descompensación mientras celebraba la misa de Domingo de Ramos .

Dolor y desconsuelo: así fue el cortejo fúnebre de Ian Cabrera, el nene asesinado en la escuela

Los escalofriantes posteos del tirador de San Cristóbal previos a la masacre y los mensajes que lo "idolatran"

El hecho ocurrió el 29 de marzo en la Capilla de Lourdes , ubicada en la ciudad de Avellaneda, dentro de la Diócesis de Reconquista . Según se informó, Benítez se descompensó en plena celebración litúrgica y fue asistido de inmediato por médicos que se encontraban presentes en el lugar, aunque no lograron reanimarlo.

Posteriormente, el sacerdote fue trasladado al Sanatorio Norte , donde ingresó a terapia intensiva. Horas más tarde, se confirmó su fallecimiento como consecuencia de un paro cardíaco .

Cabe mencionar que en febrero de 2025 el sacerdote había sido sometido a una cirugía cardíaca , tras detectarse una anomalía durante un control de rutina.

El obispo de Reconquista, Ángel José Macín , expresó su pesar a través de un comunicado oficial, en el que manifestó su “profundo dolor” por la pérdida y acompañó a la comunidad.

“Demás está decir la esperanza que la diócesis tenía puesta en su persona y en su ministerio, pero constatamos que los planes de Dios eran otros”, señaló el prelado.

En el mismo mensaje, citó un pasaje bíblico para consolar a los fieles: “Las almas de los justos están en las manos de Dios, y no los afectará ningún tormento…”. Finalmente, lo despidió con palabras de fuerte carga espiritual: “Querido Nico, hoy ya comienza tu itinerario hacia la pascua eterna, te recordaremos siempre con gratitud”.

Duelo en Avellaneda y despedida de la comunidad

La Municipalidad de Avellaneda decretó dos días de duelo, mientras que distintas instituciones se sumaron a las muestras de acompañamiento.

La Universidad Católica de Santa Fe, donde el sacerdote se desempeñaba como docente, expresó su cercanía a los allegados y afirmó que rezan “por el eterno descanso de quien en vida predicó la Resurrección y la vivió como buen Pastor”, según publicó el portal Vía Libre.

Los restos de Benítez fueron velados en un templo parroquial y luego trasladados al cementerio de Reconquista.

Quién era Nicolás Benítez

Guillermo Nicolás Benítez nació el 30 de mayo de 1985 en Avellaneda y fue ordenado sacerdote el 19 de marzo de 2017. Su lema pastoral fue “Yo hago nuevas todas las cosas”.

A lo largo de su trayectoria, se desempeñó como Vicario Judicial Adjunto, Vicario Parroquial de Nuestra Señora de la Merced y asesor diocesano de Pastoral de Juventud, destacándose por su compromiso con la comunidad.