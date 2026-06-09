El secreto mejor guardado: Nicole Neumann cuál era su verdadero nombre durante la infancia y por qué lo cambió

La modelo y conductora Nicole Neumann sorprendió al revelar una historia desconocida sobre su infancia: durante más de diez años no pudo llevar legalmente el nombre con el que se hizo famosa. La confesión surgió durante su programa de streaming , donde recordó cómo una decisión burocrática terminó convirtiéndose en una fuente constante de angustia durante sus años escolares.

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Entre risas y recuerdos, Neumann explicó que el problema comenzó apenas nació . Cuando sus padres intentaron inscribirla en el registro civil, se encontraron con una restricción inesperada. Según relató, las autoridades no permitieron registrar el nombre Nicole porque era considerado extranjero y poco habitual para la época.

Ante la imposibilidad de completar la inscripción con el nombre elegido, sus padres optaron por una alternativa que les permitiera avanzar con el trámite. Así fue como quedó registrada oficialmente bajo un nombre muy diferente al que todos conocen.

“Me tuvieron que poner Nicolasa”, contó la conductora durante la charla, una revelación que sorprendió incluso a quienes compartían el programa con ella. Lo que en principio parecía una solución temporal terminó prolongándose mucho más de lo esperado.

Mientras su hermana Gege creía que la situación había durado apenas algunos años, Nicole aclaró que el cambio legal recién llegó alrededor de una década después. “Fueron como once años”, recordó, dejando en evidencia cuánto tiempo convivió con esa identidad que nunca sintió propia.

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Un motivo constante de burlas en la escuela

La conductora aseguró que el nombre legal se convirtió rápidamente en un problema dentro del ámbito escolar. Cada vez que algún compañero descubría cómo figuraba en su documento, comenzaban las bromas y los apodos. Según relató, escuchar que la llamaban por ese nombre era una situación que padecía con frecuencia y que afectó su experiencia durante gran parte de la primaria.

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Cuando algunos integrantes del programa intentaron restarle dramatismo a la anécdota, Neumann fue contundente al describir cómo lo vivía en aquel momento. Para ella, las burlas constantes representaban una forma de hostigamiento que la hacía sentir incómoda y expuesta frente a sus compañeros.