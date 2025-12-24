24 de diciembre de 2025 - 09:44

Por culpa de Juana Viale, corre riesgo la temporada en Mar del Plata de Mirtha Legrand: las razones

La diva de los almuerzos se prepara con entusiasmo para la temporada de verano, pero una frase de la actriz podría cambiarlo todo.

Mirtha Legrand recibió una frase de Juana Viale que cambia todos sus planes.

Foto:

web
Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

En más de una oportunidad dijo que trabajar en Mar del Plata la reconforta. Es, en resumidas cuentas, su lugar en el mundo, y por eso no hacer temporada le genera cierta tristeza. Quien habló del tema y dio detalles fue Santiago Sposato.

Mirtha Legrand
La decisión de Juana Viale que pone en riesgo la temporada de verano

En A la tarde, dijo: “Tenían todo arreglado para arrancar a grabar en Mar del Plata en el mes de enero, pero Juana Viale dijo: "No estoy, me bajo en febrero’”.

El periodista explicó que el combo de programas incluye Almorzando con Juana. Serían los dos o ninguno por una cuestión presupuestaria. “Ella (Mirtha) no puede grabar dos programas por día. ¿Qué hacemos? O estás o buscamos un reemplazo (para Juana). Y si no buscamos un reemplazo, al canal no le rinde que sea solo los sábados con Mirtha Legrand”, sumó.

Mirtha Legrand
Por otro lado, se refirió a lo que le genera a la Chiqui estar en pantalla. “Toda la familia sabe que necesita trabajar porque le hace bien”, remarcó Sposato.

