Matando ratas bebés: la denuncia contra Guido Suller por maltrato animal

Hasta el momento, Guido Süller no emitió declaraciones públicas ni respondió a los cuestionamientos de sus seguidores.

Guido Süller abrió las puertas de su propio restaurante

Según quedó registrado en el video que compartió en Instagram, Süller se encontraba junto a su pareja cuando advirtieron la presencia de excremento de ratas dentro del placard. Al revisar con mayor detenimiento, descubrieron un nido con crías oculto entre la ropa. Ante la escena, el mediático reaccionó con evidente miedo y repulsión y gritó: “¡Hay un nido! Madre e hijos ¡No!”, mientras filmaba el interior del mueble.

La situación escaló cuando, dominado por el enojo y el pánico, decidió barrer a los animales. Esa acción provocó un inmediato repudio en redes sociales y abrió un debate público sobre su conducta. En los comentarios del posteo, numerosos usuarios cuestionaron con dureza la forma en la que resolvió el problema y hablaron incluso de maltrato animal. Varios señalaron que existían alternativas menos agresivas, como pedir asistencia a organizaciones especializadas o trasladar a los animales a un lugar descampado.

La respuesta de sus seguidores

La polémica se extendió más allá de Instagram y fue replicada en distintas plataformas, donde se multiplicaron los debates sobre cómo actuar ante la presencia de roedores en una vivienda y cuáles son los límites entre la necesidad de proteger la salud del hogar y el respeto por la vida animal. Para muchos usuarios, el caso de Süller se convirtió en un ejemplo de cómo una situación privada puede transformarse en una discusión pública cuando se decide compartirla en redes sociales.

