Matando ratas bebés: la denuncia contra Guido Suller por maltrato animal

Hasta el momento, Guido Süller no emitió declaraciones públicas ni respondió a los cuestionamientos de sus seguidores.

Un episodio ocurrido durante el último fin de semana volvió a colocar a Guido Süller en el centro de la conversación pública luego de que difundiera imágenes de una escena que sorprendió y generó rechazo entre los usuarios. El mediático mostró a través de sus redes sociales el hallazgo de ratas dentro de su dormitorio.

Guido Süller logró salir del camping donde había quedado encerrado El registro compartido por Guido Suller Según quedó registrado en el video que compartió en Instagram, Süller se encontraba junto a su pareja cuando advirtieron la presencia de excremento de ratas dentro del placard. Al revisar con mayor detenimiento, descubrieron un nido con crías oculto entre la ropa. Ante la escena, el mediático reaccionó con evidente miedo y repulsión y gritó: “¡Hay un nido! Madre e hijos ¡No!”, mientras filmaba el interior del mueble.

El drama de Guido Süller en cuarentena: encerrado en un camping y sin provisiones La situación escaló cuando, dominado por el enojo y el pánico, decidió barrer a los animales. Esa acción provocó un inmediato repudio en redes sociales y abrió un debate público sobre su conducta. En los comentarios del posteo, numerosos usuarios cuestionaron con dureza la forma en la que resolvió el problema y hablaron incluso de maltrato animal. Varios señalaron que existían alternativas menos agresivas, como pedir asistencia a organizaciones especializadas o trasladar a los animales a un lugar descampado.