Luciana Salazar expuso chats privados con Martín Redrado y aumentó la tensión entre ambos

El cruce sumó un giro inesperado cuando la modelo decidió hacer públicos una serie de correos electrónicos que forman parte del expediente.

La pelea judicial entre Luciana Salazar y Martín Redrado volvió a ocupar el centro de la escena mediática luego de una audiencia sin acuerdo que dejó abiertas nuevas instancias de conflicto y profundizó la tensión alrededor de la cuota alimentaria de Matilda.

Martín Redrado y Luciana Salazar en tiempos donde eran pareja y se mostraban enamorados Martín Redrado y Luciana Salazar en tiempos donde eran pareja y se mostraban enamorados La audiencia y la respuesta de Luciana Salazar La audiencia del 22 de diciembre terminó sin avances concretos y dejó al descubierto un clima de fuerte enfrentamiento entre las partes. Horas más tarde Luciana Salazar utilizó sus redes sociales para compartir imágenes de mails que según su versión contradicen la postura que Martín Redrado sostiene en la Justicia.

Entre esos mensajes figura un correo fechado el 19 de diciembre de 2020 que muestra una invitación directa a reencontrarse en Estados Unidos. El texto expresa: “Hola Luli, ya está reservado el Trump. Me encantaría que comamos la noche de Reyes”. Junto a la publicación la modelo escribió: “Pruebas presentadas en el Juzgado Penal donde el supuesto ‘señor extorsionado’ me mandaba mails cuando ya estábamos separados y él estaba en pareja engañándola para que pasemos noches juntos en USA” y agregó: “El que nunca pudo soltar y hace todo esto por despecho”.

Luciana Salazar saca sus cosas de la casa que compartía con Martín Redrado Luciana Salazar saca sus cosas de la casa que compartía con Martín Redrado Antes de mostrar los correos la modelo ya había expresado su malestar por la falta de acuerdo en la audiencia. “Hoy dejó en claro su despecho y el no querer soltarme más. Tenía la posibilidad de terminar para siempre el daño que le viene haciendo a una menor y a su madre y no lo hizo” sostuvo. También apuntó contra la vida sentimental del economista: “Ni siquiera respeta a su pareja no soltando su pasado”.

En medio de ese contexto Salazar dirigió un mensaje a mujeres que atraviesan conflictos similares y remarcó la importancia de sostener los reclamos. “A las que viven violencia económica y vicaria: no tenemos que soltar nada. Estamos defendiendo los derechos de nuestros hijos. El foco siempre tiene que estar en el deudor que es quien genera la violencia” afirmó.