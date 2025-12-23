Luciana Salazar expuso chats privados con Martín Redrado y aumentó la tensión entre ambos

La audiencia del 22 de diciembre terminó sin avances concretos y dejó al descubierto un clima de fuerte enfrentamiento entre las partes. Horas más tarde Luciana Salazar utilizó sus redes sociales para compartir imágenes de mails que según su versión contradicen la postura que Martín Redrado sostiene en la Justicia.
Entre esos mensajes figura un correo fechado el 19 de diciembre de 2020 que muestra una invitación directa a reencontrarse en Estados Unidos. El texto expresa: “Hola Luli, ya está reservado el Trump. Me encantaría que comamos la noche de Reyes”. Junto a la publicación la modelo escribió: “Pruebas presentadas en el Juzgado Penal donde el supuesto ‘señor extorsionado’ me mandaba mails cuando ya estábamos separados y él estaba en pareja engañándola para que pasemos noches juntos en USA” y agregó: “El que nunca pudo soltar y hace todo esto por despecho”.
Antes de mostrar los correos la modelo ya había expresado su malestar por la falta de acuerdo en la audiencia. “Hoy dejó en claro su despecho y el no querer soltarme más. Tenía la posibilidad de terminar para siempre el daño que le viene haciendo a una menor y a su madre y no lo hizo” sostuvo. También apuntó contra la vida sentimental del economista: “Ni siquiera respeta a su pareja no soltando su pasado”.
En medio de ese contexto Salazar dirigió un mensaje a mujeres que atraviesan conflictos similares y remarcó la importancia de sostener los reclamos. “A las que viven violencia económica y vicaria: no tenemos que soltar nada. Estamos defendiendo los derechos de nuestros hijos. El foco siempre tiene que estar en el deudor que es quien genera la violencia” afirmó.
La respuesta de Martín Redrado
Por su parte Martín Redrado volvió a rechazar las acusaciones y sostuvo que sufrió presiones. “Se dijeron muchas cosas que no son ciertas. No soy el padre no soy deudor alimentario no tengo restricciones para salir del país” expresó. Luego agregó: “Sentí presiones económicas y me sentí extorsionado. Acá hay una diferencia por dinero”.
Embed
MARTÍN REDRADO: "No soy deudor alimentario ni el padre de Matilda"
La respuesta de Salazar llegó poco después durante una entrevista en Puro Show. Allí calificó al economista con dureza: “Es un cínico pasa del cinismo a la maldad y encima con una menor algo que no tiene nombre”. También negó de forma categórica haber ejercido extorsión: “No pudo mostrar ni una sola prueba. Todas las pruebas las presenté yo. Él no aportó nada”.
Para cerrar la modelo volvió a referirse a la conducta de Redrado en relación con Matilda y lanzó una nueva acusación: “Mientras decía una cosa en la Justicia visitaba a Matilda a escondidas le daba regalos le daba de comer. Todo lo que él dice queda desmentido con las pruebas”.