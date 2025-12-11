Insólito: quién es la figura de la política nacional que estaría en pareja con Luciana Salazar

La modelo fue vista en un restaurante exclusivo de Palermo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Luciana Salazar y Ramiro Marra (destacada figura de la política nacional) fueron vistos en un restaurante exclusivo de Palermo, lo que instaló un clima de interés que creció con rapidez mientras se difundían los detalles de una noche marcada por acercamientos, conversaciones extensas y gestos que llamaron la atención de quienes estaban presentes.

Embed Cómo que Luciana Salazar está con Marra KEpic.twitter.com/xMPZiwqvk0 — Leilape (@_leilape) December 11, 2025 El acercamiento de Luciana Salazar y Ramiro Marra La secuencia tomó relevancia cuando se supo que ambos coincidieron en el mismo espacio, que el acercamiento fue espontáneo y que la interacción se prolongó durante toda la velada. La periodista Paula Varela relató el episodio en “Intrusos” y ese testimonio elevó la intensidad del tema, porque aportó una descripción directa de lo observado dentro del local y abrió espacio para nuevas interpretaciones sobre el vínculo entre la modelo y el dirigente político.

Ramiro Marra candidato a Jefe de gobierno por la Libertad Avanza Foto Federico Lopez Claro Ramiro Marra candidato a Jefe de gobierno por la Libertad Avanza Foto Federico Lopez Claro El contexto inicial se conoció cuando la panelista explicó que el encuentro ocurrió en un local gastronómico ubicado en Concepción Arenal. Salazar llegó acompañada por una amiga. Marra, en cambio, ingresó solo. La coincidencia pareció casual, pero el desarrollo de la situación le dio otro tono.

Según su relato, el político se acercó apenas llegó, saludó con amabilidad y, de inmediato, tomó una silla y se instaló junto a la modelo sin volver a su mesa original. Varela remarcó que no se movió del lugar durante toda la noche y que la proximidad entre ambos fue evidente. A lo largo de la cena, se los vio conversando de manera fluida, compartiendo risas y manteniendo una cercanía física que llamó la atención del resto de los comensales.

La repercusión en redes sociales El testimonio también detalló que la lluvia intensa que cayó sobre la ciudad agregó dramatismo al momento de la despedida. Ambos salieron por separado, aunque dejaron claro que el contacto continuaría. Se intercambiaron teléfonos y luego se siguieron en redes sociales. La panelista sostuvo que no hay confirmación sobre lo que ocurrió después de abandonar el local, pero sí aseguró que lo que pasó allí dentro fue visto por varias personas y no puede ser negado. Agregó que la química entre ambos era palpable y que el nivel de confianza que mostraron sugirió que podrían conocerse desde antes.