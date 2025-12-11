11 de diciembre de 2025 - 21:21

Insólito: quién es la figura de la política nacional que estaría en pareja con Luciana Salazar

La modelo fue vista en un restaurante exclusivo de Palermo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Luciana Salazar
Por Redacción Espectáculos

Leé además

Luciana Salazar denunció  a Yanina Latorre por haber violado una medida cautelar que le impedía hablar de su hija.

Yanina Latorre podría ir presa tras una denuncia de Luciana Salazar: la frase que desató el escándalo

Por Redacción Espectáculos
la insolita explicacion de luciana salazar de por que solo vende ropa por internet: llevar a una iglesia

La insólita explicación de Luciana Salazar de por qué solo vende ropa por internet: "Llevar a una iglesia"

Por Redacción Espectáculos
Embed

El acercamiento de Luciana Salazar y Ramiro Marra

La secuencia tomó relevancia cuando se supo que ambos coincidieron en el mismo espacio, que el acercamiento fue espontáneo y que la interacción se prolongó durante toda la velada. La periodista Paula Varela relató el episodio en “Intrusos” y ese testimonio elevó la intensidad del tema, porque aportó una descripción directa de lo observado dentro del local y abrió espacio para nuevas interpretaciones sobre el vínculo entre la modelo y el dirigente político.

Ramiro Marra candidato a Jefe de gobierno por la Libertad Avanza Foto Federico Lopez Claro
Ramiro Marra candidato a Jefe de gobierno por la Libertad Avanza Foto Federico Lopez Claro
Ramiro Marra candidato a Jefe de gobierno por la Libertad Avanza Foto Federico Lopez Claro

El contexto inicial se conoció cuando la panelista explicó que el encuentro ocurrió en un local gastronómico ubicado en Concepción Arenal. Salazar llegó acompañada por una amiga. Marra, en cambio, ingresó solo. La coincidencia pareció casual, pero el desarrollo de la situación le dio otro tono.

Según su relato, el político se acercó apenas llegó, saludó con amabilidad y, de inmediato, tomó una silla y se instaló junto a la modelo sin volver a su mesa original. Varela remarcó que no se movió del lugar durante toda la noche y que la proximidad entre ambos fue evidente. A lo largo de la cena, se los vio conversando de manera fluida, compartiendo risas y manteniendo una cercanía física que llamó la atención del resto de los comensales.

La repercusión en redes sociales

El testimonio también detalló que la lluvia intensa que cayó sobre la ciudad agregó dramatismo al momento de la despedida. Ambos salieron por separado, aunque dejaron claro que el contacto continuaría. Se intercambiaron teléfonos y luego se siguieron en redes sociales. La panelista sostuvo que no hay confirmación sobre lo que ocurrió después de abandonar el local, pero sí aseguró que lo que pasó allí dentro fue visto por varias personas y no puede ser negado. Agregó que la química entre ambos era palpable y que el nivel de confianza que mostraron sugirió que podrían conocerse desde antes.

La polémica recomendación de Ramiro Marra por el que luego se retractó. Foto: web.
Ramiro Marra no tendrá búnker electoral y sortea USD 10.000:

Ramiro Marra no tendrá búnker electoral y sortea USD 10.000: "Menos festejo y más devolución a los argentinos"

La palabra de Salazar aportó una dimensión distinta al episodio. En diálogo con Varela, aclaró que se vieron por primera vez en ese restaurante y que el saludo inicial derivó en una conversación donde descubrieron que compartían recuerdos de infancia. Dijo que Marra fue “muy amoroso” y que mencionó anécdotas que ella misma había olvidado. La modelo contó que iban a colegios que se vinculaban entre sí, lo que justificó la sensación de familiaridad. También negó haberse ido con él después de la cena y sostuvo que cualquier invitación futura sería respondida en privado.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Dante Ortega ha forjado una carrera muscial centrada en los consejos de su abuelo.

Así es la vida de Dante, el hijo de Guillermina Valdés: la relación con Luciana Salazar y sus planes a futuro

Por Agustín Zamora
Joaquín Barbera, Mauricio Badaloni, Pablo Dellazoppa, Juan Franco Badaloni, Gustavo y Ariel Bernardi celebrando la gran convocatoria y los logros alcanzados en 2025.

Con gran convocatoria, Los Andes cerró el año con un evento de reflexión y brindis

Por Celeste Laciar
Los Andes reunió a especialistas y lectores en un encuentro destinado a repasar cómo la economía, la política y la filosofía en un conversatorio a cargo de Sofía Diamante en economía, Juan Germano en política y Miguel Wiñazki en filosofía.

"Economía, Política y Filosofía", el cierre de fin de año de diario Los Andes

Por Melisa Sbrocco
Tras el descenso a la Primera Nacional, el club definirá nuevas autoridades con tres propuestas encabezadas por Alejandro Chapini, José Mansur y Adrián Sajú. Las listas incluyen a dirigentes vinculados al oficialismo provincial y al peronismo.

La política mendocina se metió de lleno en las elecciones de Godoy Cruz: qué funcionarios son candidatos

Por Redacción Política