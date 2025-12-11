Insólito: quién es la figura de la política nacional que estaría en pareja con Luciana Salazar

La secuencia tomó relevancia cuando se supo que ambos coincidieron en el mismo espacio, que el acercamiento fue espontáneo y que la interacción se prolongó durante toda la velada. La periodista Paula Varela relató el episodio en “Intrusos” y ese testimonio elevó la intensidad del tema, porque aportó una descripción directa de lo observado dentro del local y abrió espacio para nuevas interpretaciones sobre el vínculo entre la modelo y el dirigente político.
El contexto inicial se conoció cuando la panelista explicó que el encuentro ocurrió en un local gastronómico ubicado en Concepción Arenal. Salazar llegó acompañada por una amiga. Marra, en cambio, ingresó solo. La coincidencia pareció casual, pero el desarrollo de la situación le dio otro tono.
Según su relato, el político se acercó apenas llegó, saludó con amabilidad y, de inmediato, tomó una silla y se instaló junto a la modelo sin volver a su mesa original. Varela remarcó que no se movió del lugar durante toda la noche y que la proximidad entre ambos fue evidente. A lo largo de la cena, se los vio conversando de manera fluida, compartiendo risas y manteniendo una cercanía física que llamó la atención del resto de los comensales.
La repercusión en redes sociales
El testimonio también detalló que la lluvia intensa que cayó sobre la ciudad agregó dramatismo al momento de la despedida. Ambos salieron por separado, aunque dejaron claro que el contacto continuaría. Se intercambiaron teléfonos y luego se siguieron en redes sociales. La panelista sostuvo que no hay confirmación sobre lo que ocurrió después de abandonar el local, pero sí aseguró que lo que pasó allí dentro fue visto por varias personas y no puede ser negado. Agregó que la química entre ambos era palpable y que el nivel de confianza que mostraron sugirió que podrían conocerse desde antes.
La palabra de Salazar aportó una dimensión distinta al episodio. En diálogo con Varela, aclaró que se vieron por primera vez en ese restaurante y que el saludo inicial derivó en una conversación donde descubrieron que compartían recuerdos de infancia. Dijo que Marra fue “muy amoroso” y que mencionó anécdotas que ella misma había olvidado. La modelo contó que iban a colegios que se vinculaban entre sí, lo que justificó la sensación de familiaridad. También negó haberse ido con él después de la cena y sostuvo que cualquier invitación futura sería respondida en privado.