La política mendocina se metió de lleno en las elecciones de Godoy Cruz: qué funcionarios son candidatos

Dirigentes cercanos al gobernador, Alfredo Cornejo, y referentes de La Cámpora integran las tres listas que competirán por la conducción del Tomba

Tras el descenso a la Primera Nacional, el club definirá nuevas autoridades con tres propuestas encabezadas por Alejandro Chapini, José Mansur y Adrián Sajú. Las listas incluyen a dirigentes vinculados al oficialismo provincial y al peronismo.

Walter Caballero
El Club Godoy Cruz atraviesa días de fuerte agitación institucional luego del descenso a la Primera Nacional. En ese contexto, el próximo sábado 13 de diciembre se realizarán las elecciones que definirán a la nueva conducción del Tomba. Este miércoles quedaron oficializadas tres listas que competirán por la presidencia.

La política mendocina no quedó al margen: tanto el oficialismo provincial como sectores del peronismo tienen dirigentes integrados en distintas nóminas, en un escenario que refleja el interés que despierta una de las instituciones deportivas más influyentes de la provincia.

Alejandro Chapini, actual presidente, buscará su reelección representando a Fuerza Tombina. Enfrente estará José Mansur, histórico dirigente y actual vicepresidente, quien encabezará Unidad Tombina tras la ruptura del binomio que condujo al club durante los últimos años. La tercera alternativa será la lista Primero Godoy Cruz, liderada por Adrián Sajú.

Alfredo Cornejo-Alejandro Chapini
El gobernador Alfredo Cornejo y el presidente de Godoy Cruz, Alejandro Chapini. Archivo

Las tres listas que competirán

Fuerza Tombina (oficialismo)

  • Presidente: Alejandro Chapini
  • Vicepresidente 1º: Fernando Da Fré
  • Vicepresidenta 2º: Emilia Molina

Unidad Tombina

  • Presidente: José Mansur
  • Vicepresidente 1º: Fernando Muñoz
  • Vicepresidente 2º: Mariano Buenanueva

Primero Godoy Cruz

  • Presidente: Adrián Sajú
  • Vicepresidente 1º: Pablo Guaycochea
  • Vicepresidente 2º: Julio César Cerimele

El factor político: vínculos con el cornejismo y el peronismo

La disputa interna del Tomba se da en un momento de particular sensibilidad institucional y deportiva, y ha captado la atención de la dirigencia provincial. El gobernador Alfredo Cornejo, reconocido hincha del club, ya había intervenido en el debate público durante la recta final del torneo, cuando criticó con dureza a la AFA y a su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia.

Tras consumarse el descenso, el mandatario provincial insistió en su cuestionamiento al sistema de competencia y al funcionamiento de la entidad madre del fútbol argentino, señalando cambios de reglas y un esquema de descenso “deficitario para muchísimos clubes”.

Fuerza Tombina: la lista con mayor presencia del oficialismo provincial

La lista que postula a Chapini reúne a varios funcionarios vinculados al cornejismo y a estructuras municipales:

  • Emilia Molina, candidata a vicepresidenta segunda, es directora de Ambiente de la Municipalidad de Godoy Cruz y vicepresidenta de la UCR departamental. Fue concejal del oficialismo local.
  • Leandro Biskupovich, candidato a vocal titular, es subsecretario de Tecnología Aplicada a la Seguridad del Ministerio de Seguridad y Justicia.
  • Leandro Montbrun, postulado como revisor de cuentas suplente, es hijo del exlegislador Alberto Montbrun y expareja de Molina.
  • Leonardo Mastrangelo, candidato a vocal suplente, es director de Prevención y Derechos Humanos del municipio. Además, fue electo diputado provincial y asumirá en 2026.
Emilia Molina
Emilia Molina es directora de Ambiente del municipio de Godoy Cruz.

Unidad Tombina: Mansur suma perfiles técnicos y políticos

José Mansur rompe con la conducción compartida que mantuvo junto a Chapini y se presenta con una lista que busca combinar continuidad dirigencial con una renovación en el área de control interno.

La novedad es la incorporación del exintegrante del Tribunal de Cuentas, Mario Francisco Angelini, como candidato a revisor de cuentas, un movimiento que apunta a reforzar la estructura técnica en medio de un escenario complejo.

Mario Francisco Angelini
El exvocal del Tribunal de Cuenta, Mario Francisco Angelini.

Primero Godoy Cruz: presencia de dirigentes ligados al peronismo

La tercera lista, encabezada por Adrián Sajú, también exhibe nombres con trayectoria política:

  • Pablo Guaycochea, candidato a vicepresidente primero, es referente de Patria Grande en Mendoza y fue candidato a concejal del Frente de Todos.
  • Emiliano Fernández Sagasti, postulado como secretario, es hermano de la senadora nacional kirchnerista Anabel Fernández Sagasti, quien es reconocida simpatizante del club.
