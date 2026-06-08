8 de junio de 2026 - 10:38

Confirmaron la fecha de pago del aguinaldo a los estatales: cómo calcularlo

En junio se deposita la primera cuota del Salario Anual Complementario (SAC), tal como dispone la normativa vigente. ¿Qué pasa con los trabajadores del sector privado?

Junio 2026: confirmaron la fecha de pago del aguinaldo a los estatales

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Los Andes | Redacción Política
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Ante la expectativa, el Gobierno de Mendoza confirmó que el viernes 19 de junio estará depositado el aguinaldo de todos los empleados estatales.

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Aguinaldo de junio de 2026: cuál es la fecha límite y cómo se calcula

La normativa vigente determina que el pago del aguinaldo tiene como fecha límite el 30 de junio. Sin embargo, las empresas disponen de un período de gracia de hasta cuatro días hábiles posteriores, por lo que algunos trabajadores podrían cobrar el SAC durante los primeros días de julio sin que exista incumplimiento automático.

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Confirmaron la fecha de pago del aguinaldo

Confirmaron la fecha de pago del aguinaldo

El cálculo del aguinaldo de junio se realiza tomando el 50% del sueldo mensual más alto percibido entre enero y junio de 2026. Ese monto corresponde al "medio aguinaldo" que reciben los trabajadores registrados durante el primer semestre del año.

En los casos de empleados que no trabajaron los seis meses completos, el SAC se liquida de forma proporcional al tiempo trabajado. Para realizar el cálculo se utiliza la fórmula: (salario / 12) x meses trabajados. Por ejemplo, si el salario más alto fue de $1.000.000 y la persona trabajó seis meses, el aguinaldo será de $500.000.

El aguinaldo representa un derecho adquirido para los trabajadores registrados y su pago está garantizado por la Ley N° 27.073 (Contrato de Trabajo).

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