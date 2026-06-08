Confirmaron la fecha de pago del aguinaldo a los estatales: cómo calcularlo

Junio es un mes importante para los trabajadores en relación de dependencia debido al cobro de la primera cuota del Salario Anual Complementario (SAC), más conocido como "medio aguinaldo".

ANSES confirmó el aguinaldo de junio: qué beneficiarios no lo reciben y cuándo se cobra

Ante la expectativa, el Gobierno de Mendoza confirmó que el viernes 19 de junio estará depositado el aguinaldo de todos los empleados estatales.

La normativa vigente determina que el pago del aguinaldo tiene como fecha límite el 30 de junio . Sin embargo, las empresas disponen de un período de gracia de hasta cuatro días hábiles posteriores, por lo que algunos trabajadores podrían cobrar el SAC durante los primeros días de julio sin que exista incumplimiento automático.

El próximo viernes 19 de junio estará depositado el aguinaldo de todos los empleados estatales. pic.twitter.com/wVks8JkM2Q

Para los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) , el esquema es diferente. El aguinaldo se acredita junto con los haberes mensuales entre el 8 y el 29 de junio, según el calendario oficial definido por terminación de DNI y nivel de ingresos.

El cálculo del aguinaldo de junio se realiza tomando el 50% del sueldo mensual más alto percibido entre enero y junio de 2026. Ese monto corresponde al "medio aguinaldo" que reciben los trabajadores registrados durante el primer semestre del año.

En los casos de empleados que no trabajaron los seis meses completos, el SAC se liquida de forma proporcional al tiempo trabajado. Para realizar el cálculo se utiliza la fórmula: (salario / 12) x meses trabajados. Por ejemplo, si el salario más alto fue de $1.000.000 y la persona trabajó seis meses, el aguinaldo será de $500.000.

El aguinaldo representa un derecho adquirido para los trabajadores registrados y su pago está garantizado por la Ley N° 27.073 (Contrato de Trabajo).