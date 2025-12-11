Así es la vida de Dante, el hijo de Guillermina Valdés: la relación con Luciana Salazar y sus planes a futuro

El joven tiene una gran relación con su abuelo, Palito Ortega, no quiere la ayuda de su padre y busca su propio camino en el arte.

Dante Ortega ha forjado una carrera muscial centrada en los consejos de su abuelo.

Dante, el hijo de Guillermina Valdés y Sebastián Ortega, está abriéndose su propio camino. Si bien tiene presente en su ADN el gen innato de su abuelo, Palito Ortega, y de toda su familia paterna en lo que concierne al arte, el joven de 24 años se posiciona como una futura promesa en el mundo de la música.

Desde temprana edad, Dante encontró en la música un refugio perfecto donde poder canalizar sus emociones y dejar plasmado su arte. Palito Ortega, su abuelo, es una fuente de inspiración constante para él. Tal es así, que recurre a sus conocimientos cada vez que está por lanzar alguna pieza musical de su autoría.

Dante Ortega Dante Ortega ha forjado una carrera muscial centrada en los consejos de su abuelo. web “Yo tengo más vínculo con mi abuelo, con Emanuel tengo la mejor, pero siempre lo tuve más cerca a mi abuelo, y cuando compongo y le muestro mis canciones, hablo con él”. Asimismo, añadió: “Es una persona muy sensible para componer y me da consejos que yo lo super tomo”, dijo sobre su abuelo.

En algunas entrevistas, el hijo de Guillermina Valdés hizo referencia al streaming y no le cerró las puertas. “¿Por qué no en el futuro? ¿Quién te dice? Ahora estoy con proyectos diversos, estoy haciendo música; música propia que quiero sacar dentro de poco y también estoy haciendo streaming, pero ¿quién te dice el día de mañana…? Hay que estar abierto a todo”, comenzó diciendo sin descartar la posibilidad de pertenecer al mundo de la actuación.

Dante Ortega Dante Ortega ha forjado una carrera muscial centrada en los consejos de su abuelo. web Dante Ortega Dante Ortega ha forjado una carrera muscial centrada en los consejos de su abuelo. web La relación de Dante con su papá Sebastián Ortega y su prima, Luciana Salazar Uno de los grandes interrogantes que se despiertan en la familia Ortega es el lazo que mantienen todos sus integrantes. Al ser una familia numerosa y, sobre todo, ser el integrante de una de las familias más influyentes en el ambiente artístico nacional, Dante Ortega va en búsqueda de realzar su nombre apostando a su arte.