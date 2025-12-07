Guillermina Valdés no pudo esquivar las preguntas de Mirtha Legrand y habló de Tinelli y Sebastián Ortega.

Guillermina Valdés fue una de las invitadas al programa de Mirtha Legrand este sábado y le tocó ser "víctima" de la diva que, fiel a su estilo, la interrogó sobre sus exparejas Marcelo Tinelli y Sebastián Ortega , así como sobre la exposición mediática de su hijo en común con el conductor.

Rompió el silencio: La Joaqui reveló la verdadera razón por la que no fue a la gala de los Personajes del Año

Mirtha Legrand fulminó a Eduardo Sacheri por una enemistad: "No sé cómo te senté a la mesa"

La charla comenzó de manera distendida, mientras Valdés hablaba sobre El divorcio del año , la obra teatral en la que interpreta a Evangelina. En referencia a su personaje, la empresaria aclaró: “No tiene nada que ver con la Evangelina que pueden asociar a mí”, aludiendo a Evangelina Salazar , madre de Sebastián Ortega.

Legrand no dejó pasar la oportunidad: “Tu exsuegra, ¿no?” , lanzó sin filtro. Guillermina sonrió y trató de volver a la obra, pero la conductora insistió: “¿Cuánto tiempo estuviste casada con Tinelli?”.

La modelo le aclaró: “No estuvimos casados, estuvimos casi diez años en pareja". Luego mencionó a Lolo , el hijo que ambos tienen: “Es divino”, expresó con cariño.

La Chiqui fue por más: “Vos fuiste nuera de los Ortega, entonces… Qué vida complicada que tuviste…” , dijo entre risas, generando un gesto de sorpresa en Valdés.

Embed

La conversación tomó un giro más delicado cuando María Julia Oliván trajo al aire la reciente denuncia de Juana Tinelli , hija de Marcelo y Paula Robles, por presuntas amenazas.

La periodista consultó directamente: "¿Pusiste seguridad para tu hijo o tomaste alguna medida?". Valdés aprovechó para explicar cuál fue históricamente su mayor diferencia con Tinelli: “No, yo siempre el desencuentro que tuve con Marcelo es que no comparto la sobreexposición de los hijos".

Embed

Oliván repreguntó si eso incluía su participación en el reality. Guillermina fue contundente: “Nunca quise, en realidad, pero no por algo en particular con ese reality. Me parece que hoy estamos en un momento de la humanidad en donde no sabemos las consecuencias que van a tener estos niños con tanta tecnología”.