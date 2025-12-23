Ataque de furia, gallinas e IA: Mauro Icardi destrozó a Nicolás Payarola, exabogado de Wanda Nara

La interna entre Mauro Icardi y el exabogado de Wanda Nara , Nicolás Payarola , sumó en las últimas horas un capítulo de máxima tensión que mezcló acusaciones judiciales, versiones sobre rituales esotéricos y una reacción furiosa del futbolista en redes sociales.

El delantero del Galatasaray eligió expresarse de manera pública luego de que se difundieran presuntos detalles surgidos de peritajes al teléfono del letrado , hoy detenido en el marco de otra causa penal.

El conflicto se reavivó tras los dichos de Yanina Latorre y Ángel de Brito , quienes expusieron en sus programas información vinculada a supuestas prácticas esotéricas atribuidas a Payarola , el mismo abogado que había impulsado acciones judiciales contra Icardi en la disputa por el cuidado de Francesca e Isabella.

Según se informó al aire, el letrado habría recurrido a una bruja para realizar rituales , un dato que causó fuerte impacto mediático. Latorre sumó que los peritajes recientes al celular del abogado arrojaron más de 170 capturas comprometedoras.

“Hay más de 170 capturas con contenido muy comprometedor. Aparecen chats vinculados a brujerías y rituales”, aseguró, al tiempo que mencionó una obsesión marcada con tres personas: Lara Piro, Gonzalo Montiel y Sergio Occhiuzzo , uno de sus primeros denunciantes.

En paralelo, se recordó que Payarola ya no representa a Wanda Nara y que se encuentra detenido, acusado de haberse apropiado de una suma millonaria perteneciente a la familia del futbolista campeón del mundo.

Los posteos de Mauro Icardi contra Nicolás Payarola

Frente a ese escenario, Icardi decidió romper el silencio con un descargo extenso y cargado de enojo. A través de historias de Instagram, lanzó duras acusaciones contra el abogado. “No me olvido de cómo usaste la ley como disfraz mientras actuabas fuera de ella. No me olvido del sufrimiento que le hiciste pasar a mis hijas”, escribió, aludiendo de forma directa al conflicto judicial que los enfrentó.

Icardi 1

El futbolista redobló la apuesta en otro mensaje, en el que apuntó contra periodistas y operadores mediáticos que, según su mirada, habrían sido funcionales a las maniobras del letrado. “Los chats hablan solos. El escrache público es inevitable”, sostuvo, y agregó que “muchos van a tener que cambiar de profesión”, apuntando contra periodistas.

El cierre del descargo incluyó una imagen generada con inteligencia artificial, en la que se ve a un hombre dentro de una celda, rodeado de velas negras y gallinas, con un gran retrato de Icardi de fondo.

El texto que acompañó la publicación fue contundente: “Cuando tocaste mi nombre, empezaste a cargar con tu propia sombra. Que tengas unas felices fiestas encerrado”. El delantero compartió una imagen junto a gallinas, en alusión directa a las versiones que indicaban que Payarola las habría utilizado en rituales, y selló así un mensaje que no pasó inadvertido.